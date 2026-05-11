Compania Aramco, cu sediul în Dhahran, Arabia Saudită, a transmis că a reușit să redirecționeze o parte din exporturile de petrol către o conductă, pentru a ocoli Strâmtoarea Ormuz, unde traficul a fost întrerupt de război.

Duminică, prețul țițeiului Brent, standardul internațional, a crescut cu 2,58%, ajungând la 103,91 dolari pe baril. Acesta este sub maximul de peste 119 dolari atins în timpul războiului, dar este încă mult mai scump decât nivelul de aproximativ 70 de dolari de la sfârșitul lunii februarie, înainte de începerea conflictului.

Președintele și directorul general al Aramco, Amin Nasser, a declarat că conducta Est-Vest a companiei, care traversează Arabia Saudită de la câmpurile petroliere din est până la Marea Roșie, funcționează acum la capacitatea maximă de 7 milioane de barili de petrol pe zi. Nasser a spus că aceasta „ajută la atenuarea impactului unui șoc energetic global și oferă ușurare clienților”.

Totuși, aceasta reprezintă doar o fracțiune din producția obișnuită a Aramco. Aramco a produs 11,1 milioane de barili de petrol pe zi în al patrulea trimestru al anului 2025, de exemplu, potrivit Associated Press.

Aramco a raportat un profit de 32,5 miliarde de dolari pentru trimestrul încheiat la 31 martie, în creștere cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania de stat a raportat o scădere de 12% a profiturilor anuale în 2025.

Înainte de război, 20% din petrolul comercializat la nivel mondial trecea de obicei prin strâmtoare în fiecare zi, precum și cantități mari de gaze naturale, îngrășăminte și alte produse petroliere.

Iranul a preluat efectiv controlul asupra acestei căi navigabile critice, după ce SUA și Israelul au atacat-o pe 28 februarie. O blocadă navală impusă de SUA luna trecută complică, de asemenea, utilizarea acesteia.

„Evenimentele recente au demonstrat în mod clar contribuția vitală a petrolului și a gazelor la securitatea energetică și la economia globală și ne reamintesc în mod clar că aprovizionarea fiabilă cu energie este esențială. În ciuda acestor dificultăți, Aramco rămâne concentrată pe prioritățile sale strategice și își folosește atât infrastructura internă, cât și rețeaua globală pentru a face față perturbărilor.”, a declarat Nasser.