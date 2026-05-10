Astăzi, situația s-a schimbat radical: armata canadiană crește într-un ritm nemaiîntâlnit de decenii, atingând cel mai mare număr de recruți din ultimii 30 de ani și inversând o criză cronică de personal, scrie BBC.

Creșterea din ultimii doi ani vine pe fondul unor conflicte armate majore la nivel global și al incertitudinii geopolitice, dar și în contextul în care Canada alocă miliarde de dolari suplimentari pentru apărare, după ani în care nu și-a respectat angajamentele față de NATO.

Totodată, evoluția coincide cu o creștere a sentimentului naționalist, apărut după ce președintele SUA, Donald Trump, a numit Canada „al 51-lea stat”, afirmații percepute ca o provocare la adresa suveranității țării.

Charlotte Duval-Lantoine, cercetător la Canadian Global Affairs Institute, susține că există posibil un „efect Trump”, dar fenomenul a început anterior.

Ea explică faptul că înrolările au început să crească din 2022, odată cu invazia Rusiei în Ucraina:

„Când oamenii văd că lumea nu mai este atât de sigură, că țara lor ar putea fi în pericol… tindem să vedem oameni care se alătură armatei.”

Șomajul și salariile mai mari atrag noi recruți

Pe lângă contextul geopolitic, creșterea este alimentată și de factori economici. Rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor — aproape 14% în martie — a făcut cariera militară mai atractivă.

Guvernul condus de premierul Mark Carney a anunțat, de asemenea, cea mai mare creștere salarială pentru militari dintr-o generație, ceea ce a contribuit la valul de recrutări.

De la preluarea mandatului, Mark Carney a transformat armata într-o prioritate strategică, cu un plan de modernizare și extindere descris drept „ambițios”.

În martie, Canada a atins oficial ținta NATO de 2% din PIB pentru apărare — peste 63 de miliarde de dolari canadieni anual — pentru prima dată din anii ’80. Țara s-a alăturat și obiectivului de 5% din PIB până în 2035.

Investițiile includ creșteri salariale, echipamente noi, modernizarea bazelor și infrastructură militară în Arctica.

În ciuda progreselor, experții avertizează că decalajul față de aliați rămâne semnificativ.

Richard Shimooka, cercetător la Macdonald-Laurier Institute, arată că armata canadiană poate desfășura doar câteva mii de soldați simultan, în timp ce Marea Britanie poate mobiliza aproximativ 10.000.

„Starea Forțelor Armate Canadiene este în prezent la un nivel foarte scăzut și va dura 5 sau 10 ani până când vom vedea o îmbunătățire reală”, a spus Shimooka.

Dependența de SUA, o vulnerabilitate istorică

Analistul subliniază că problema majoră rămâne dependența Canadei de Statele Unite pentru securitate — o relație veche de decenii.

Washingtonul a presat constant Ottawa să crească bugetul militar, iar critici americani au numit Canada un „profitor” al apărării colective. În 2024, Mike Johnson a declarat că țara „merge pe coada Americii”.

Donald Trump a susținut, la rândul său, că Canada este unul dintre „plătitorii reduși” ai NATO, afirmând:

„Canada spune: ‘De ce să plătim, când Statele Unite ne vor proteja gratuit?’”

Chiar și după atingerea pragului de 2% din PIB, Canada continuă să fie printre statele NATO cu cele mai mici cheltuieli pentru apărare, potrivit ultimului raport al alianței, fiind în urma SUA, Marii Britanii și Franței.

Capacitatea Canadei de a atrage tot mai mulți recruți indică o posibilă îmbunătățire treptată a sistemului militar. Ministrul apărării, David McGuinty, a declarat că țara ar putea atinge obiectivele de recrutare mai devreme decât era estimat inițial.

În paralel, rata de plecări din armată a înregistrat o ușoară scădere, după ce fostul ministru al apărării, Bill Blair, o descria în 2024 drept o „spirală a morții”.

Militari activi au declarat BBC, în timpul unei operațiuni recente în regiunea arctică Nunavut, că noile investiții sunt binevenite, dar în unele cazuri întârziate de mult timp.

„Sper să fiu la o vârstă și într-un moment al carierei mele în care să pot beneficia de aceste actualizări”, a spus unul dintre militari.

Cel mai mare val de recrutări din ultimele trei decenii

La finalul lunii aprilie, armata canadiană a anunțat înrolarea a peste 7.000 de noi membri în ultimul an fiscal — cel mai mare număr din ultimii 30 de ani.

Totuși, această cifră reprezintă doar o mică parte din totalul celor interesați. În februarie, numărul aplicațiilor confirmate a crescut semnificativ, aproape dublându-se de la 21.700 la 40.116, potrivit datelor transmise BBC de Departamentul Apărării Naționale al Canadei.

În total, numărul solicitărilor a fost mult mai mare, ajungând la aproape 100.000 într-un an.

Comparativ, în 2019–2020 doar aproximativ 36.000 de persoane au aplicat.

Locotenent-colonelul Travis Haines a explicat pentru BBC că majorarea interesului este strâns legată de reducerea barierelor administrative.

Armata canadiană a fost criticată ani la rând pentru lentoarea procesului de recrutare, însă recent a început digitalizarea procedurilor, inclusiv transmiterea online a documentelor.

„Întotdeauna a existat interes”, a spus Haines. „Doar că era greu să treci prin sistem.”

O schimbare majoră a avut loc în 2022, când Canada a permis recrutarea rezidenților permanenți, nu doar a cetățenilor.

În prezent, cetățenii străini reprezintă aproximativ 20% dintre noii recruți, potrivit datelor oficiale.

Planuri de extindere fără precedent

Guvernul canadian vizează o extindere semnificativă a armatei:

· 85.500 de militari activi

· până la 300.000 de rezerviști mobilizabili

Experții consideră că acest plan marchează una dintre cele mai mari reforme militare din ultimele decenii.

Duval-Lantoine a subliniat că o astfel de mobilizare nu a mai fost urmărită din 2004, interpretând-o ca o reacție la contextul global, inclusiv războiul din Ucraina.

În contextul conflictelor internaționale actuale, Canada, alături de aliații europeni, își adaptează strategiile militare.

Obiectivul este clar: pregătirea pentru viitoarele conflicte prin analiza lecțiilor oferite de războiul din Ucraina.