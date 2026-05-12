Pe un ton glumeț, președintele a pomenit numele lui Marco Rubio și JD Vance, care sunt, de altfel, considerați candidați republicani probabili la prezidențialele din 2028.

Ironia situației este dată de faptul că, la Washington, secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance sunt considerați rivali. Încă de acum își dispută influența pe lângă președintele Trump și e puțin probabil să dorească să împartă tichetul în 2028, unul dintre ei într-o poziție subordonată celuilalt.

Donald Trump: ”Cine să fie? O să fie oare JD Vance? Ori poate altcineva? Nu știu. Are cineva vreo sugestie? Hai, să vedem. Sunteți gata? Cine îl place pe JD Vance? Cine îl preferă pe Marco Rubio? Ok, pare un duo potrivit. JD este perfect, eu unul chiar cred că ar fi o echipă de vis, dar asta nu contează prea mult, asta nu înseamnă că ar avea susținerea mea necondiționată”.