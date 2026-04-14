Pe de altă parte, după ce a stârnit indignare, în cercurile MAGA, preponderent creștine, Trump a șters de pe rețeaua sa socială o imagine făcută cu inteligenta artificială, în care apărea în chip de Mesia.

Primul pontif american transmite că nu este intimidat de criticile președintelui Trump.

Papa Leon al XIV: „Nu mi-e teamă nici de administrația Trump, nici să vorbesc răspicat despre mesajul Evangheliei. Cred că asta este menirea mea, menirea Bisericii. Lucrurile pe care le spun cu siguranță nu sunt menite ca atacuri la adresa cuiva, iar mesajul Evangheliei este foarte clar: „fericiți făcătorii de pace”.

Răspunsul părintelui vine după ce Trump i-a reproșat că este incapabil să înțeleagă problemele de politică externă. Oricum, liderul de la Casa Albă nu-și retrage cuvintele...

Reporter: Vă veți cere scuze?

Donald Trump: Nu, nu o voi face, pentru că Papa Leon a spus lucruri greșite. A fost împotriva a ceea ce fac eu în privința Iranului. Și nu poți avea un Iran înarmat nuclear.

Desi a încercat să fie împăciuitor, în final și vicepreședintele Vance l-a pus la colț pe Papa Leon.

JD Vance: „Cred cu tărie că în anumite cazuri, ar fi mai bine ca Vaticanul să se limiteze la probleme ce țin de morală, la problemele Bisericii Catolice şi să-l lase pe preşedintele Statelor Unite să se ocupe de stabilirea politicilor americane”.

dr. Miles Pattenden, istoric specializat în Biserica Catolică, Universitatea din Oxford: „Liderii politici care au ajuns să aibă un conflict cu Papa nu au câștigat, în general, aceste confruntări în ochii opiniei publice”.

Pe de altă parte, comentatorii au observat că Suveranul Pontif a găsit alte modalități în a-și exprima nemulțumirea.

dr. Miles Pattenden, istoric specializat în Biserica Catolică, Universitatea din Oxford: „Papa nu va merge în America de 4 iulie, chiar dacă președintele Trump l-a invitat. În schimb, merge la Lampedusa, acea mică insulă din largul coastei sudice a Italiei, care este primul punct de oprire pentru tot felul de migranți”.

În plin scandal, Trump și-a înfuriat fanii după fotografia care-l înfățișează în chip de Mesia. Brusc a retras-o.

Donald Trump, președintele SUA: „Am postat-o și am crezut că eram eu ca medic și avea legătură cu Crucea Roșie, ca lucrător al Crucii Roșii acolo, pe care o susținem. Și doar presa falsă putea să scoată așa ceva”.