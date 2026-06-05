”Am avut o discuţie şi o să mai am una”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, în Muntenegru, întrebat dacă până acum a discutat cu generalul Gheorghiţă Vlad după ce acesta a devenit suspect într-un dosar DNA.

Şeful statului a fost întrebat dacă acesta îl va însoţi la Summitul NATO de la Ankara.

”Am avut o discuţie şi o să mai am una”, a repetat preşedintele.

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a fost audiat marţi, la DNA militar.

Gheorghiţă Vlad este suspectat de complicitate la uzurparea funcţiei, într-un dosar privind emiterea unui ordin în baza căruia numărul locurilor finanţate de la buget pentru Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, a fost suplimentat cu 20, beneficiari fiind candidaţi admişi iniţial pe locurile cu taxă.

Conform DNA, urma ca, "la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidaţi să fie încadraţi pe posturi de ofiţer, la Ministerul Apărării Naţionale".