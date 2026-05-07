Trump l-a trimis pe Rubio să se împace cu Papa Leon. Cum a fost primit secretarul de stat SUA la Vatican. ”Un pic ciudată”

Statele Unite au salutat ”soliditatea” relaţiilor cu Vaticanul, joi, după ce secretarul de Stat Marco Rubio a fost primit de către Papa Leon al XIV-lea cu obiectivul clar afişat de a linişti tensiuni, în urma unor critici aprige ale lui Donald Trump.

Audienţa "a subliniat soliditatea relaţiilor între Statele Unite şi Sfântul Scaun şi angajamentul lor comun în favoarea păcii şi demnităţii umane", a declarat, într-un comunicat, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott. Leon al XIV-lea şi şeful diplomaţiei americane au avut o întâlnire "amicală şi constructivă", de un pic mai bine de 45 de minute, a declarat AFP, sub protecţia anonimatului, un oficial de la Departamentul de Stat. Rubio, un catolic fervent şi care era însoţit de către soţia sa, a fost primit la Palatul Apostolic cu toate onorurile rezervate de obicei şefilor de stat şi de guverne, potrivit unei surse la curent cu protocolul în vigoare, care arată o voinţă clară a Vaticanului de liniştire a tensiunilor.

Cei doi au discutat despre situaţia din Orientul Mijlociu şi "despre subiecte de interes comun pentru Emisfera Occidentală", inclusiv situaţia din Cuba. Rubio s-a întâlnit apoi cu secretarul de Stat şi numărul doi la Sfântul Scaun, cardinalul Pietro Parolin. "Ei au trecut în revistă eforturile umanitare în curs în Emisfera Occidentală şi iniţiative vizând instaurarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu", a anunţat Departamentul de Stat. "Discuţiile lor au fost o mărturie a parteneriatului solid şi constant dintre Statele Unite şi Sfântul Scaun în favoarea libertăţii religioase", a adăugat el.

Vaticanul a anunţat, la rândul său, că aceste întâlniri "cordiale" au vizat, între altele, "necesitatea muncii neîncetate în favoarea păcii", potrivit unui comunicat. STILOU DE MĂSLIN Într-un schimb de cadouri, Papa i-a dăruit secretarului de Stat un stilou din lemn de măslin, iar Rubio i-a oferit o minge de fotbal american din cristal. "Măslinul este arborele păcii", a amintit Papa, potrivit Vaticanului. Înaintea acestei vizite, Rubio a depus eforturi să minimalizeze diatribe recente ale preşedintelui american împotriva Papei, pe fondul Războiului din Orientul Mijlociu şi luptei împotriva imigraţiei. "Îl vom asculta", declara, la rândul său, miercuri, monseniorul Parolin, unor jurnalişti, subliniind că întâlnirea este iniţiativa Washingtonului. Însă atacarea Papei "este un pic ciudată. Papa îşi joacă rolul său", a declarat Pietro Parolin.

Departe de euforia primelor zile, când administraţia Trump se felicita de alegerea, în urmă cu un an, a primului Papă american din istorie, relaţiile cu Sfântul Scaun s-au degradat puternic. La jumătatea lui aprilie, preşedintele american a surprins atacându-l pe Leon al XIV-lea, pe care l-a catalogat drept "slab" împotriva infracţionalităţii şi "nul" în politica externă, provocînd indignarea catolicilor şi mai multor şefi de stat şi de guverne, între care şi premierul italian Giorgia Meloni, cu care Rubio urmează să se întâlnească vineri, la Roma. Papa i-a răspuns că nu-i este "frică" de administraţia Trump şi că are "datoria morală să se exprime" împotriva războiului. Leon al XIV-lea "crede că nu ar fi o problemă ca Iranul să aibă arma nucleară", a apreciat, din nou, luni, liderul republican într-un interviu cu un podcaster conservator şi l-a acuzat pe Papă de faptul că "pune în pericol mulţi catolici şi mulţi oameni". Suveranul Pontif i-a răspuns că "dacă cineva vrea să mă critice pentru că propovăduiesc Evanghelia, s-o facă cinstit. Biserica se opune de ani de zile tuturor armelor nucleare, nu există nicio îndoială în acest subiect". Papa şi Marco Rubio s-au întâlnit în mai 2025, la Vatican, împreună cu vicepreşedintele american J. D. Vance, un catolic convertit, la doar câteva zile după alegerea lui Leon al XIV-lea. CUBA Celălalt dosar fierbinte, Cuba, a fost abordat în aceste întâlniri, joi, a confirmat un oficial de la Departamentul de Stat. "Munca noastră împreună cu Biserica Catolică şi Caritas în Cuba a fost discutată", a declarat el sub protecţia anonimatului. Statele Unite furnizează un ajutor umanitar Cubei, printr-un cadru strict, care trece prin Biserica Catolică locală. Sfântul Scaun joacă de mult timp un rol activ în diplomaţie cu privire la Cuba. Marco Rubio - ai cărui părinţi sunt de origine cubaneză - a condus eforturile administraţiei Trump de a exercita presiuni asupra Guvernului comunist. De la îndepărtarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, un aliat al Havanei, capturat de forţe americane la începutul lui ianuarie, Washingtonul aplică o politică de "presiune maximă" împotriva insulei comuniste, supusă deja unui embargo american de peste 60 de ani.

