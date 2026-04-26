Cei patru ar fi depus dosare false la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi încercat să obțină în total 115.000 de euro, iar o parte din bani, aproximativ 45.000 de euro, au fost deja încasați.

Pentru a primi finanțarea, indivizii trebuiau să demonstreze că au pregătire în domeniul agricol, mai exact în creșterea animalelor. Doar că, spun procurorii, diplomele pe care le-au depus ar fi false. Ele ar fi fost emise de alte două persoane, care ofereau consultanță pentru accesarea fondurilor europene.

Parchetul European a trimis dosarul în instanță, la Tribunalul Cluj. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei patru inculpați principali riscă până la 7 ani de închisoare.

Pentru a recupera prejudiciul, anchetatorii au pus deja sechestru pe o casă și pe mai multe terenuri în valoare de aproximativ 170.000 de euro.