Un copil de 12 ani din Bistrița a fost strâns de gât de un bărbat necunoscut, după ce l-ar fi stropit din greșeală cu apă

Polițiștii din Bistrița caută un bărbat care a agresat un copil de 12 ani. Băiatul i-a povestit tatălui că incidentul s-ar fi petrecut în timp ce se plimba cu bicicleta împreună cu doi prieteni.

S-au oprit să bea apă și, din greșeală, ar fi stropit un trecător. Individul ar fi avut o ieșire nervoasă și s-a năpustit asupra lui.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Totul s-a petrecut într-o zonă intens circulată din Bistrița, aproape de lăsarea întunericului. Cei trei prieteni se plimbau cu bicicleta pe o porțiune unde sunt și piste amenjate. Au oprit câteva clipe ca să bea apă, iar unul dintre ei l-ar fi stropit, din greșeală pe un bărbat care trecea pe lângă ei. Acesta s-a înfuriat și s-ar fi năpustit asupra unuia dintre băieți, în vârstă de 12 ani.

Tatăl băiatului: „Unul dintre băieți a avut un pahar cu apă și l a aruncat accidental. Fiul meu era ultimul și l-a prins domnul de gât, l-a lovit în piept, a încercat să îi smulgă telefonul. Mi-a dat telefon, plângea, abia putea să respire. În momentul acela am ieșit din casă să văd ce se întâmplă cu el, era jos, stătea în fund și plângea.”



Panicat, tatăl copilului a încercat să vadă dacă cineva a observat ce s-a petrecut. Cum nu a reușit să găsească niciun martor a decis să nu lase lucrurile așa.

Tatăl băiatului: „Am depus plângere la poliție și așteptăm deja de o săptămână. E junglă aici, în Bistrița. E al doilea caz în două săptămâni, nu mai ai încredere să lași copilul afară.”



Femeie: „Nu este normal să fie abuzați de către persoanele care nu judecă și care nu sunt apte mintal.”

Reporter: „ce povestea lumea?”

Femeie: „Că l-a strâns de gât.”



Bărbat: „Nu e violența o soluție! Nu, nu este, și acasă, educația nu se face cu bătaie, au fost vremurile alea cândva, dar acum nu se mai merge cu bătaia.”



Camelia Mureșan purtător de cuvânt DGASPC Bistrița-Năsăud: „Atât copilului, cât și părintelui acestuia le-a fost acordată consilierea de urgență, necesară în situația de criză cu care se confruntau. Manifestările de violență asupra copiilor au consecințe extreme de puternice, care, impactează pe termen lung viața copilului.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, dar încă nu au dat de urma bărbatului. Acesta este al doilea caz în decurs de două săptămâni. Zilele trecute, într-un parc din Bistrița, un alt individ și-a ieșit din fire. Acesta a agresat doi copii și i-a urcat cu forța într-o mașină.

