O femeie din Japonia a ţinut cadavrul fiicei sale în congelator timp de 20 de ani. Poliția a deschis o anchetă

O femeie din Japonia în vârstă de 75 de ani a fost arestată după ce a recunoscut că a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani, transmite AFP.

Femeia s-a prezentat marţi la poliţie, împreună cu un membru al familiei, pentru a raporta că a ţinut un cadavru în congelator şi că acesta aparţinea fiicei sale, născută în 1975, a declarat pentru sursa citată un purtător de cuvânt al poliţiei locale.

Când anchetatorii s-au deplasat la domiciliul ei din nord-estul oraşului Tokyo, au descoperit în congelator cadavrul, în poziţie ghemuită, al unei femei în tricou şi lenjerie intimă.

Poliţia a declarat că trupul se afla într-o stare avansată de descompunere şi că va fi efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei decesului.

Arestată sub suspiciunea de abandonare a unui cadavru, femeia le-a declarat anchetatorilor că, din cauza mirosului persistent, a cumpărat congelatorul pentru a depozita cadavrul fiicei sale, potrivit purtătorului de cuvânt al poliţiei.

Femeia, care avea mai mulţi copii, locuia singură de la moartea soţului ei, în urmă cu câteva săptămâni, a declarat reprezentantul poliţiei.

