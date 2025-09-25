O femeie din Japonia a ţinut cadavrul fiicei sale în congelator timp de 20 de ani. Poliția a deschis o anchetă

25-09-2025 | 15:12
congelator
Shutterstock

O femeie din Japonia în vârstă de 75 de ani a fost arestată după ce a recunoscut că a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani, transmite AFP.

 

Lorena Mihăilă

Femeia s-a prezentat marţi la poliţie, împreună cu un membru al familiei, pentru a raporta că a ţinut un cadavru în congelator şi că acesta aparţinea fiicei sale, născută în 1975, a declarat pentru sursa citată un purtător de cuvânt al poliţiei locale.

Când anchetatorii s-au deplasat la domiciliul ei din nord-estul oraşului Tokyo, au descoperit în congelator cadavrul, în poziţie ghemuită, al unei femei în tricou şi lenjerie intimă.

Poliţia a declarat că trupul se afla într-o stare avansată de descompunere şi că va fi efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei decesului.

Arestată sub suspiciunea de abandonare a unui cadavru, femeia le-a declarat anchetatorilor că, din cauza mirosului persistent, a cumpărat congelatorul pentru a depozita cadavrul fiicei sale, potrivit purtătorului de cuvânt al poliţiei.

batrani Japonia
Record de longevitate în Japonia. Aproape 100.000 de oameni au depășit vârsta de 100 de ani

Femeia, care avea mai mulţi copii, locuia singură de la moartea soţului ei, în urmă cu câteva săptămâni, a declarat reprezentantul poliţiei.

O groapă imensă s-a format pe o stradă din Bangkok, după ce drumul s-a prăbușit lângă o secție de poliție

Sursa: Agerpres

