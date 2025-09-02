O pensionară din Japonia a rămas fără bani după ce s-a îndrăgostit de un bărbat care se dădea drept astronaut

02-09-2025 | 14:09
O octogenară din Japonia a fost escrocată cu 1 milion de yeni (5.773 de euro) după ce s-a îndrăgostit de un bărbat pe care l-a cunoscut online şi care se prezenta ca un astronaut aflat într-o situaţie dificilă în spaţiu.

Mihaela Ivăncică

Femeia, care locuieşte în nordul insulei Hokkaido, l-a cunoscut în luna iulie pe reţelele de socializare pe un escroc, care se prezenta ca fiind astronaut, a dezvăluit un reprezentant al Poliţiei locale, calificând acest caz drept "o înşelătorie sentimentală", a anunţat marţi Poliţia niponă, informează AFP.

După câteva schimburi de mesaje, escrocul i-a spus într-o zi femeii că se afla "în prezent în spaţiu la bordul unui vehicul spaţial", dar că era "atacat şi avea nevoie de oxigen", a adăugat poliţistul japonez.

Apoi, escrocul a presat-o să îi dea bani pentru a îl ajuta să cumpere oxigen şi a reuşit să îi sustragă astfel suma de 1 milion de yeni.

Femeia locuieşte singură şi s-ar fi îndrăgostit de el, potrivit presei locale, în timpul acelor discuţii purtate online.

Politie
Înșelăciune pe internet de peste 100.000 de euro cu vânzări fictive de mașini. Trei persoane conduse la audieri

În ianuarie 2025, în Franţa, o femeie al cărei prenume este Anne, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a relatat într-o emisiune de televiziune că i-a plătit suma de 830.000 de euro unui escroc care pretindea că era actorul american Brad Pitt.

El utiliza selfie-uri false şi documente de identitate falsificate, pe care le-a realizat cu ajutorul inteligenţei artificiale.

