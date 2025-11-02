Cum a scăpat soția bărbatului mort în explozia din Dej. Ar fi putut să se afle și ea printre dărâmături

02-11-2025 | 19:18
Tragedia din Rahova a deschis calea unui lung şir de nenorociri provocate de gaz. În Dej, o casă a fost spulberată într-o fracțiune de secundă de o explozie devastatoare.

Alexandra Clej

Proprietarul, un bărbat de 53 ani, și singura persoană aflată în imobil în acel moment, a murit pe loc. Soția lui a scăpat, pentru că era pe drum, se întorcea de la muncă. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Un zgomot asurzitor a străbătut toată localitatea. Deflagrația, urmată de un incendiu, a transformat instantaneu o casă într-un morman de moloz.

Localnici: „Am auzit o bubuitură, şi hai să mergem să vedem. Cam un kilometru... (s-a auzit, n.r.) (...) Chiar vreo 2!"

Bărbat: „Cum a sărit casa asta atât de mare, a fost o cantitate foarte mare de gaz"

Pompieri
Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat. Ar fi fost provocată de acumulări de gaz. Zeci de persoane s-au autoevacuat

Suflul devastator a rupt o țeavă de gaz și, imediat, flăcări uriașe au înghițit resturile construcției. Pompierii au încercat zeci de minute să stingă focul.

Militarii l-au găsit pe proprietar sub bucățile de planșeu. Din păcate, nu mai aveau cum să-l salveze.

Paul Olar, purtător de cuvânt ISU Cluj: „Un bărbat, care a fost declarat decedat la fața locului."

Proprietarul în vârstă de 53 de ani, era singur în locuinţă. Vecinii povestesc că soţia lui s-a întors de la serviciu la doar câteva minute de la tragedie.

Bărbat: Biata nevasta lui, cu 2-3 minute înainte să ajungă acasă s-a întâmplat, putea şi dânsa să fie în aceeaşi situaţie"

Prin iad au trecut și cei aflaţi în casa alăturată. Deflagrația a fost atât de puternică, încât bucăți mari desprinse din pereții casei au fost proiectate până în locuința vecină.

Vecin: „Căramizile sunt la noi în casa, eram în casă...

Reporter: Ați reuşit să ieşiţi rapid?...

Vecin: „Da..."

Casa distrusă în totalitate a fost renovată în urmă cu doi ani.

Corespondent PROTV: „Autoritățile s-au întors la fața locului pentru a aduna noi indicii care să le ajute să stabilească ce anume a provocat explozia. Până la finalizarea verificărilor, alimentarea cu gaz a fost oprită pentru aproximativ 200 de locuințe din zonă."

Primele indicii arată că deflagraţia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze.

Dată publicare: 02-11-2025 18:04

Nicușor Dan: Retragerea trupelor americane din Europa „are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea”
Stiri actuale
Nicușor Dan: Retragerea trupelor americane din Europa „are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea”

Președintele a anunțat că șeful NATO, Mark Rutte, va sosi la București săptămâna viitoare. "Lucrul cel mai important este o prezență economică mult sporită a companiilor americane în România" a spus Nicușor Dan.

30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în Româna, după decenii de exil
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în Româna, după decenii de exil

Retrospectiva Știrilor PRO TV ne duce înapoi în anul 1997, un an al speranțelor și al provocărilor. Un an în care România a simțit greutatea crizei economice, dar și fiorul schimbării.

Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”
Stiri externe
Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

Marea Britanie este în stare de șoc, după un atac armat, petrecut într-un tren de călători. Din cei 11 oameni care au fost răniți, 2 sunt în stare critică.

