Explozie într-un supermarket din Mexic. Cel puțin 23 de persoane au murit, printre care și minori. VIDEO

O explozie într-un supermarket a făcut cel puţin 23 de morţi, printre care şi minori, în Hermosillo, capitala statului Sonora, din nordul Mexicului, au anunţat sâmbătă autorităţile locale, relatează AFP.

„În acest moment, avem 23 de morţi şi 11 răniţi. Din păcate, printre victime se află şi minori”, a declarat guvernatorul statului Sonora, Alfonso Durazo, într-un videoclip postat pe reţelele sociale.

„Am ordonat o anchetă aprofundată şi transparentă pentru a stabili cauzele accidentului şi a determina responsabilităţile care se impun”, a adăugat el.

Răniţii sunt îngrijiţi în diferite spitale din oraş, a precizat guvernatorul.

Explozia a avut loc în centrul oraşului, într-un magazin al lanţului de magazine cu preţ mic Waldo's.

#Explosión en tienda Waldo’s en #Hermosillo #Sonora deja saldo preliminar de al menos 23 personas fallecidas, incluyendo 7 menores de edad (4 niños y 3 niñas). Heridos: 11 a 12 personas, la mayoría con quemaduras graves e inhalación de humo tóxico. Fueron trasladados a… pic.twitter.com/AyFVip0iTJ — ALEJANDRO MALDONADO (@Alex_MaldonadoS) November 2, 2025

Explozia cel mai probabil a fost de natură accidentală, pornind de la un transformator, a indicat parchetul statului Sonora.

„Ipoteza de lucru este că evenimentul a fost accidental, iar ancheta se concentrează asupra unui transformator care se afla în interiorul magazinului”, a afirmat parchetul pe X.

„De îndată ce pompierii vor autoriza accesul în interior (...), va fi posibil să se determine cu precizie cauzele incendiului”, adaugă parchetul.

Majoritatea deceselor par să fi fost cauzate de inhalarea de gaze toxice, a declarat Gustavo Salas, procurorul general al statului, citând serviciul medical legist.

Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a transmis condoleanţe „familiilor şi apropiaţilor persoanelor decedate” într-un mesaj pe X.

Tragedia a intervenit în condiţiile în care Mexicul sărbătoreşte Ziua Morţilor în acest weekend cu festivităţi colorate în care familiile îşi onorează şi îşi amintesc de cei dragi care au trecut în nefiinţă.

