Panică într-un mall din Iași. Mii de oameni au fost evacuați după declanșarea alarmei de incendiu. Traficul a fost blocat

15-12-2025 | 17:35
A fost panică într-un mall din Iași, după ce a fost declanșată alarma de incendiu. Mii de oameni au lăsat cumpărăturile și au ieșit în grabă din incinta complexului comercial.

Elena Bejinaru

În scurt timp, parcarea s-a umplut de persoane evacuate. Traficul a fost blocat mai bine de o oră pe sensul de intrare în Iași, din cauza mașinilor care au plecat în același timp.

Între timp, la fața locului au ajuns pompierii, care au constatat că mirosul de fum care i-a alarmat pe oameni venea de la o ustensilă de gătit din zona de mese, care a fost uitată pe foc.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, incendiu, mall,

Dată publicare: 15-12-2025 17:18

