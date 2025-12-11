70 de bătrâni înghesuiți în casa proprietarei unui azil închis recent, în Timiș. Oamenii stăteau pe jos, pe saltele

Stiri actuale
11-12-2025 | 07:50
×
Codul embed a fost copiat

În Timiș, peste 70 de bătrâni au fost găsiți în condiții insalubre, în casa proprietarei unui azil. Autoritățile au controlat în urmă cu câteva zile azilul propriu-zis și au identificat mai multe nereguli.

autor
Daniel Preda

Între timp, conducerea unității a decis să îi mute pe oameni - fără să anunțe - într-o locuință aflată la 50 de kilometri.

Azilul privat din comuna Lenauheim, județul Timiș, a fost controlat în urmă cu câteva zile de inspectorii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială. La fața locului au fost găsite mai multe nereguli. Proprietarii azilului aveau obligația să comunice zilnic în ce stadiu se află cu rezolvarea problemelor, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Bătrânii, mutați pe ascuns

Când au revenit în control, inspectorii au mai găsit doar 14 dintre cei 56 de bătrâni în azil. O parte fuseseră mutați în casa proprietarei, din localitatea Cenad.

Aparținător: „E ceva control, nu știu ce nereguli au găsit și am fost întrebat dacă poate să meargă temporar.”

Citește și
bătrâni din Neamț
Un azil de bătrâni clandestin a fost descoperit la Timișoara. Locația a fost închisă, iar proprietarii au primit amendă

Reporter: „Pe cine aveți aici?”

Aparținător: „Pe mama.”

Reporter: „Știați că au fost mutați aici?”

Aparținător: „Nu știam că au fost mutați aici, că telefonul i-a fost închis de două zile.”

La casa proprietarei, aflată la 50 de kilometri distanță de azil, autoritățile au găsit 76 de persoane. Multe dintre ele, bolnave. Acestea stăteau pe jos, pe saltele, în condiții improprii. La fața locului au ajuns medici, polițiști și pompieri. Bătrânii au fost evaluați medical.

Diana Cojoleanca, director executiv AJPIS Timiș: „Este vorba de o persoană fizică care a găzduit clandestin, este o anchetă în curs. Persoanele au fost evaluate și vor fi transportate în condiții de maximă siguranță la centre pentru persoane vârstnice.”

Îngrijiți de cetățeni asiatici fără drept de ședere

Bătrânii ar fi fost îngrijiți de cetățeni asiatici, fără drept de ședere la noi în țară. Iar geamurile casei erau acoperite cu staniol, astfel încât vecinii să nu vadă ce este înăuntru.

Localnică: „Din câte am văzut, nu erau în stare foarte bună. Era o bătrână aproape leșinată. Stăteau și pe saltele pe jos. Când am ajuns la fața locului am văzut bătrânii cum îi scoteau de înăuntru. Alții i-au scos pe targă.”

Localnic: „Toată lumea și-a făcut peste noapte azil de bătrâni, toată lumea are. Cea mai bună afacere în momentul ăsta. Ar trebui să fie controale peste tot.”

Autoritățile au decis mutarea oamenilor în alte cămine de bătrâni din județ, autorizate. Nouă bătrâni au fost internați în spital. Pentru un loc la azil, rudele oamenilor plăteau peste 3000 de lei pe lună. Proprietara căminului clandestin a fost dusă la audieri.

Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Sursa: Pro TV

Etichete: timis, batrani, azil, ilegalitati,

Dată publicare: 11-12-2025 07:36

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Numărul solicitanţilor de azil în Germania continuă să scadă. Ministru: „Am redus considerabil factorul de atracţie”
Stiri externe
Numărul solicitanţilor de azil în Germania continuă să scadă. Ministru: „Am redus considerabil factorul de atracţie”

Tendinţa descendentă a numărului de persoane care solicită azil în Germania a continuat, cu 97.277 de cereri depuse pentru prima dată în primele 10 luni din 2025, față de cele 199.947 de cereri în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit oficialilor.

Un azil de bătrâni clandestin a fost descoperit la Timișoara. Locația a fost închisă, iar proprietarii au primit amendă
Stiri actuale
Un azil de bătrâni clandestin a fost descoperit la Timișoara. Locația a fost închisă, iar proprietarii au primit amendă

Autoritățile din Timișoara au descoperit un azil de bătrâni clandestin, care funcționa fără autorizațiile necesare și în condiții improprii.

Incendiu puternic la un azil de bătrâni din SUA. Nouă persoane au murit. Printre zecile de răniți sunt și pompieri
Stiri externe
Incendiu puternic la un azil de bătrâni din SUA. Nouă persoane au murit. Printre zecile de răniți sunt și pompieri

Tragedie la un azil de bătrâni din statul american Massachusetts. Nouă persoane au murit într-un incendiu care a izbucnit în noaptea de duminică spre luni.

ANPC a descoperit nereguli grave la azil de bătrâni din Bacău. Vârstnicii erau hrăniți cu alimente expirate de luni de zile
Stiri actuale
ANPC a descoperit nereguli grave la azil de bătrâni din Bacău. Vârstnicii erau hrăniți cu alimente expirate de luni de zile

Inspectorii de la Protecţia Consumatorilor au descoperit nereguli grave, în urma unui control efectuat la Centru de îngrijire al Asociaţiei Salvaţi Bătrânii Săuceşti AFJ, din judeţul Bacău.

Echipele de control ale ANPC au sunat la 112 pentru că nu au fost lăsate să intre într-un azil de bătrâni din Voluntari
Stiri actuale
Echipele de control ale ANPC au sunat la 112 pentru că nu au fost lăsate să intre într-un azil de bătrâni din Voluntari

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au început, sâmbătă, mai multe controale, la nivel naţional, la centre rezidenţiale pentru vârstnici, persoane cu dizabilităţi şi centrele sociale.

Recomandări
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%
Stiri actuale
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Decizia a venit după ce proiectul a fost atacat la Curte de AUR.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Decembrie 2025

49:32

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28