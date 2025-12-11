70 de bătrâni înghesuiți în casa proprietarei unui azil închis recent, în Timiș. Oamenii stăteau pe jos, pe saltele

În Timiș, peste 70 de bătrâni au fost găsiți în condiții insalubre, în casa proprietarei unui azil. Autoritățile au controlat în urmă cu câteva zile azilul propriu-zis și au identificat mai multe nereguli.

Între timp, conducerea unității a decis să îi mute pe oameni - fără să anunțe - într-o locuință aflată la 50 de kilometri.

Azilul privat din comuna Lenauheim, județul Timiș, a fost controlat în urmă cu câteva zile de inspectorii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială. La fața locului au fost găsite mai multe nereguli. Proprietarii azilului aveau obligația să comunice zilnic în ce stadiu se află cu rezolvarea problemelor, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Bătrânii, mutați pe ascuns

Când au revenit în control, inspectorii au mai găsit doar 14 dintre cei 56 de bătrâni în azil. O parte fuseseră mutați în casa proprietarei, din localitatea Cenad.

Aparținător: „E ceva control, nu știu ce nereguli au găsit și am fost întrebat dacă poate să meargă temporar.”

Reporter: „Pe cine aveți aici?”

Aparținător: „Pe mama.”

Reporter: „Știați că au fost mutați aici?”

Aparținător: „Nu știam că au fost mutați aici, că telefonul i-a fost închis de două zile.”

La casa proprietarei, aflată la 50 de kilometri distanță de azil, autoritățile au găsit 76 de persoane. Multe dintre ele, bolnave. Acestea stăteau pe jos, pe saltele, în condiții improprii. La fața locului au ajuns medici, polițiști și pompieri. Bătrânii au fost evaluați medical.

Diana Cojoleanca, director executiv AJPIS Timiș: „Este vorba de o persoană fizică care a găzduit clandestin, este o anchetă în curs. Persoanele au fost evaluate și vor fi transportate în condiții de maximă siguranță la centre pentru persoane vârstnice.”

Îngrijiți de cetățeni asiatici fără drept de ședere

Bătrânii ar fi fost îngrijiți de cetățeni asiatici, fără drept de ședere la noi în țară. Iar geamurile casei erau acoperite cu staniol, astfel încât vecinii să nu vadă ce este înăuntru.

Localnică: „Din câte am văzut, nu erau în stare foarte bună. Era o bătrână aproape leșinată. Stăteau și pe saltele pe jos. Când am ajuns la fața locului am văzut bătrânii cum îi scoteau de înăuntru. Alții i-au scos pe targă.”

Localnic: „Toată lumea și-a făcut peste noapte azil de bătrâni, toată lumea are. Cea mai bună afacere în momentul ăsta. Ar trebui să fie controale peste tot.”

Autoritățile au decis mutarea oamenilor în alte cămine de bătrâni din județ, autorizate. Nouă bătrâni au fost internați în spital. Pentru un loc la azil, rudele oamenilor plăteau peste 3000 de lei pe lună. Proprietara căminului clandestin a fost dusă la audieri.

