Descoperire șocantă în Timiș. 74 de bătrâni au fost găsiți cazați ilegal într-o locuință, după închiderea unui cămin

Poliţiştii şi inspectorii DGASPC Timiş au descoperit, într-o locuinţă, 74 de bătrâni cazaţi în condiţii improprii, după ce căminul în care au fost internaţi a fost închis în urma unor nereguli.

Se pare că locuinţa aparţine directoarei de la unitatea care a fost închisă.

Poliţiştii şi inspectori de la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) au făcut iniţial un control la un Cămin de bătrâni din comuna Lenauheim din judeţul Timiş.

Au fost constatate o serie de nereguli, printre care faptul că în documente apăreau mai multe persoane internate decât capacitatea centrului.

În urma controlului s-a dispus mutarea bătrânilor în alte centre autorizate.

Ulterior, poliţiştii şi inspectori de la DGASPC Timiş au făcut un nou control, de data aceasta la o lucuinţă din localitatea Cenad, care se pare că ar aparţine directoarei Căminului de bătrâni de la Lenauheim.

Aici au fost găsiţi 74 de bătrâni cazaţi în condiţii improprii.

”La data de 10 decembrie 2025, în jurul orei 15:00, poliţiştii Serviciului de Ordine Publică Timiş împreună cu cei din Sânnicolau Mare şi cu reprezentanţii AJPIS Timiş, s-au deplasat la un imobil din localitatea Cenad, unde au depistat 74 de persoane în vârstă, care erau cazate fără îndeplinirea condiţiilor legale!, a transmis, miercuri seară, IPJ Timiş.

A fost solicitată ambulanţa pentru evaluarea stării de sănătate a persoanelor şi oferirea îngrijirilor medicale de specialitate, acestea urmând să fie relocate de către reprezentanţii DGASPC Timiş.

”Din primele verificări, persoanele erau înregistrate la un cămin de persoane vârstnice cu sediul în Lenauheim”, a mai transmis IPJ Timiş.

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale-IPJ Timiş au întocmit un dosar penal pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi şi fac cercetări sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













