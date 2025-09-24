Bărbatul care a violat o recepționeră într-un hotel din Alba Iulia este recidivist. Fusese eliberat recent din penitenciar

Stiri Socante
24-09-2025 | 17:30
Bărbatul de 40 de ani acuzat că a violat o recepționeră într-un hotel din Alba Iulia a fost arestat preventiv, iar anchetatorii au descoperit că individul nu era la prima infracțiune.

autor
Gina Obrejan

Potrivit procurilor, agresorul este un infractor periculos cunoscut la nivel național. A fost, însă, eliberat din penitenciar printr-o decizie a judecătorilor, în urmă cu o lună.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Angajata hotelului a fost suprinsă de bărbat în timp ce se afla în tura de noapte, la recepție. Sub pretextul că și-ar dori o cameră, s-a aproiat de ea și a amenințat-o cu o armă albă.

Inspector Mădălina Crișan, purtător de cuvânt IPJ Alba: „În timp ce se afla în incinta unui hotel din Alba Iulia şi având asupra sa un cuțit, de tip briceag, bărbatul de 40 de ani a constrâns-o pe tânăra de 21 de ani, angajată în cadrul hotelului, ameninţând-o cu acte de violență, să întrețină relații sexuale.”

După viol, a fugit, însă a fost găsit la scurt timp acasă.

Imediat după identificarea lui, anchetatorii și-au dat seama că este vorba despre un individ recidivist deosebit de periculos. Mai mult, acesta era în libertate de puțin timp.

Inspector Mădălina Crișan, purtător de cuvânt IPJ Alba: „Bărbatul a fost condamnat de mai multe ori, atât în România, cât şi în străinătate, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni şi a fost eliberat din penitenciar în data de 17 august 2025."

În septembrie 2018, ar fi fost eliberat condiționat tot după mai multe fapte de violență asupra femeilor. În noiembrie, a lovit cu brutalitate o tânără care aștepta să urce în liftul unui bloc.

În imaginile suprinse atunci de camerele de supraveghere se vede cum acesta așteaptă momentul în care fata rămâne singură în fața liftului, o atacă, o pune la pământ iar apoi îi ia telefonul mobil și fuge.

Atunci, Curtea de Apel Alba Iulia l-a condamnat la șase ani de închisoare cu executare.

Acum o lună a fost eliberat, după ce un complet de judecată a decis că... bărbatul nu reprezintă un pericol public!

Marți, însă, a atacat din nou. Vecinii spun că zilele trecute individul s-ar fi certat cu părinții.

Bărbat: „Am zis că fiind o lună de zile i-au venit mințile la cap. Săptămâna trecută pe vremea asta s-a certat cu ei că eu nu am ce face aici, nu am bani, nu am alea, mai bine la pușcărie. Pe fata aia de 21 de ani a nenorocit-o pe viață."

Acum suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru viol.

Sursa: Pro TV

Etichete: alba iulia, recidivist, violator,

Dată publicare: 24-09-2025 17:29

