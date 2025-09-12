Cetățean străin arestat pentru agresarea sexuală a unei prostituate. N-avea bani și a refuzat să plece

Un bărbat de origine nigeriană a fost arestat preventiv după ce a violat o prostituată într-o locuință din sectorul 6 al Bucureștiului.

Incidentul s-a produs pe 8 septembrie, după ce femeia i-a cerut să plece întrucât nigerianul de 30 de ani nu avea bani pentru a-i achita serviciile în avans.

Potrivit anchetatorilor, nigerianul s-a deplasat la locuința din sectorul 6 pentru a întreține raporturi intime cu prostituata. Când femeia a realizat că bărbatul nu avea mijloacele financiare necesare pentru a plăti în avans contravaloarea serviciilor, i-a cerut să părăsească locuința înaintea întreținerii actelor sexuale.

Bărbatul a refuzat să se conformeze și a devenit violent. Potrivit rechizitoriului, nigerianul „a strâns-o de gât și de mâini pe femeie, după care a împins-o în pat și a violat-o". În timpul agresiunii, suspectul i-a distrus femeii telefonul mobil, pe care „l-a aruncat pe podea, iar carcasa și display-ul s-au spart", transmite news.ro.

Arestat pentru 30 de zile

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București a anunțat că pe 11 septembrie un procuror din cadrul instituției a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cetățeanul nigerian pentru viol, distrugere și violare de domiciliu.

Inculpatul a fost inițial reținut, iar apoi arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 al Capitalei.

