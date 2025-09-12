Cetățean străin arestat pentru agresarea sexuală a unei prostituate. N-avea bani și a refuzat să plece

Stiri actuale
12-09-2025 | 13:50
politia romana
protv.ro

Un bărbat de origine nigeriană a fost arestat preventiv după ce a violat o prostituată într-o locuință din sectorul 6 al Bucureștiului.

autor
Mihai Niculescu

Incidentul s-a produs pe 8 septembrie, după ce femeia i-a cerut să plece întrucât nigerianul de 30 de ani nu avea bani pentru a-i achita serviciile în avans.

Potrivit anchetatorilor, nigerianul s-a deplasat la locuința din sectorul 6 pentru a întreține raporturi intime cu prostituata. Când femeia a realizat că bărbatul nu avea mijloacele financiare necesare pentru a plăti în avans contravaloarea serviciilor, i-a cerut să părăsească locuința înaintea întreținerii actelor sexuale.

Bărbatul a refuzat să se conformeze și a devenit violent. Potrivit rechizitoriului, nigerianul „a strâns-o de gât și de mâini pe femeie, după care a împins-o în pat și a violat-o". În timpul agresiunii, suspectul i-a distrus femeii telefonul mobil, pe care „l-a aruncat pe podea, iar carcasa și display-ul s-au spart", transmite news.ro.

Arestat pentru 30 de zile

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București a anunțat că pe 11 septembrie un procuror din cadrul instituției a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cetățeanul nigerian pentru viol, distrugere și violare de domiciliu.

Citește și
ciocan arma crimei
Un tânăr din Iași a încercat să omoare o prostituată și a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan în cap

Inculpatul a fost inițial reținut, iar apoi arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 al Capitalei.

Sursa: News.ro

Etichete: agresiune sexuala, nigerian, prostituata,

Dată publicare: 12-09-2025 13:38

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Egipteanul care a anunțat poliția despre cadavrul în putrefacție din Bragadiru ar fi chiar criminalul. Date din anchetă
Stiri actuale
Egipteanul care a anunțat poliția despre cadavrul în putrefacție din Bragadiru ar fi chiar criminalul. Date din anchetă

A fost arestat egipteanul de 39 de ani, bănuit că ar fi ucis o prostituată în vârstă de 35 de ani, din Bacău, și i-ar fi abandonat trupul neînsuflețit în Bragadiru.  

Un tânăr din Iași a încercat să omoare o prostituată și a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan în cap
Stiri actuale
Un tânăr din Iași a încercat să omoare o prostituată și a lovit-o de mai multe ori cu un ciocan în cap

Un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost reţinut de către procurorii ieşeni, sub acuzaţia de tentativă de omor calificat, după ce a încercat să omoare o prostituată.

 

Cum a strâns o prostituată ieșeancă peste un milion de lire din exploatarea unor românce în Anglia. Le lua 1.500 £ pe o poză
Stiri Diverse
Cum a strâns o prostituată ieșeancă peste un milion de lire din exploatarea unor românce în Anglia. Le lua 1.500 £ pe o poză

O prostituată din Iași a fost condamnată în lipsă la 11 ani și 6 luni de închisoare după ce a obligat mai multe tinere să se prostitueze în Marea Britanie. Ieșeanca a strâns peste un milion de lire de sterline de pe urma acestora.

Un buzoian are datorii la bugetul local de 1,2 milioane de lei. Cum a reușit să ajungă la această sumă
Stiri Diverse
Un buzoian are datorii la bugetul local de 1,2 milioane de lei. Cum a reușit să ajungă la această sumă

O prostituată datorează Direcţiei Economice Buzău suma de 1.200.000 de lei. Banii reprezintă amenzi.  

Răzbunare cruntă. Ce a pățit un bărbat care nu și-a achitat datoria față de o prostituată cu care a întreținut relații intime
Stiri externe
Răzbunare cruntă. Ce a pățit un bărbat care nu și-a achitat datoria față de o prostituată cu care a întreținut relații intime

O prostituată din Malawi și-a înjunghiat unul dintre clienți în penis, din cauză că bărbatul a refuzat să îi plătească o partidă de amor.

Recomandări
FMI a apreciat măsurile economice ale Guvernului. Experții au recomandat continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
Stiri Economice
FMI a apreciat măsurile economice ale Guvernului. Experții au recomandat continuarea reformelor pentru reducerea deficitului

Misiunea Fondului Monetar Internaţional pentru România și-a prezentat concluziile vizitei efectuate la Bucureşti, după consultările cu autorităţile române.

Incident neobișnuit la Parlament. O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu 6 cuțite. Era pe o listă AUR
Stiri actuale
Incident neobișnuit la Parlament. O femeie din Republica Moldova a încercat să intre cu 6 cuțite. Era pe o listă AUR

Un incident neobișnuit a avut loc vineri dimineață la Palatul Parlamentului, unde o femeie din Republica Moldova a încercat să intre în clădire având asupra sa ... nu mai puțin de 6 cuțite.

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Septembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 Septembrie 2025

03:12:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
11 Septembrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28