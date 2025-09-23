Angajata unui hotel din Alba-Iulia a reclamat că a fost violată de un individ care a pretins că este client

Angajata unui hotel din Alba Iulia a reclamat că a fost violată de un individ care a pretins că este client. Polițiștii l-au găsit pe suspect și l-au încătușat.

Tânăra are 21 de ani și este angajată la un hotel din Alba Iulia. Aceasta ar fi lucrat în tura de noapte la recepție, iar spre 4 dimineața ar fi fost solicitată de un bărbat în vârstă de 40 de ani. Acesta ar fi spus că dorește o cameră ca să se cazeze.

A intrat în vorbă cu angajata, însă de la un ton cald și sub masca unui potențial client, acesta ar fi început o abordare mai agresivă. Sub amenințare, ar fi constrâns-o pe fată să întrețină raporturi sexuale cu el, după care s-a făcut nevăzut.

Imediat, tânăra a sunat la 112 și a povestit ce s-a întâmplat. Polițiștii l-au identificat pe bărbat și l-au găsit chiar la domiciliu. După audieri, acesta a fost reținut 24 de ore și este cercetat pentru viol.

Contactați telefonic, reprezentanții hotelului nu au dorit să ofere detalii și au transmis că, în prezent, preocuparea lor principală este starea angajatei lor.

