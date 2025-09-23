Angajata unui hotel din Alba-Iulia a reclamat că a fost violată de un individ care a pretins că este client

Stiri Socante
23-09-2025 | 17:30
×
Codul embed a fost copiat

Angajata unui hotel din Alba Iulia a reclamat că a fost violată de un individ care a pretins că este client. Polițiștii l-au găsit pe suspect și l-au încătușat.

autor
Doina Plăcintă

Tânăra are 21 de ani și este angajată la un hotel din Alba Iulia. Aceasta ar fi lucrat în tura de noapte la recepție, iar spre 4 dimineața ar fi fost solicitată de un bărbat în vârstă de 40 de ani. Acesta ar fi spus că dorește o cameră ca să se cazeze.

A intrat în vorbă cu angajata, însă de la un ton cald și sub masca unui potențial client, acesta ar fi început o abordare mai agresivă. Sub amenințare, ar fi constrâns-o pe fată să întrețină raporturi sexuale cu el, după care s-a făcut nevăzut.

Imediat, tânăra a sunat la 112 și a povestit ce s-a întâmplat. Polițiștii l-au identificat pe bărbat și l-au găsit chiar la domiciliu. După audieri, acesta a fost reținut 24 de ore și este cercetat pentru viol.

Contactați telefonic, reprezentanții hotelului nu au dorit să ofere detalii și au transmis că, în prezent, preocuparea lor principală este starea angajatei lor.

Citește și
nigerian agresor
Poliția face un apel public, după ce un nigerian ar fi bătut și violat o femeie în București. Ar fi mai multe victime
Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare o bază navală a marinei elene, lângă Atena

Sursa: Pro TV

Etichete: viol, femeie, alba iulia, hotel,

Dată publicare: 23-09-2025 17:29

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
Citește și...
Un profesor din Craiova a fost reţinut după ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o elevă de 16 ani
Stiri Virale
Un profesor din Craiova a fost reţinut după ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o elevă de 16 ani

Un profesor din Craiova, în vârstă de 42 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor, după ce ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 16 ani.

Poliția face un apel public, după ce un nigerian ar fi bătut și violat o femeie în București. Ar fi mai multe victime
Stiri actuale
Poliția face un apel public, după ce un nigerian ar fi bătut și violat o femeie în București. Ar fi mai multe victime

Un cetățean strain a fost arestat sub acuzația de viol, după ce ar fi agresat sexual și fizic o femeie în locuința acesteia. Poliția face apel și îndeamnă alte persoane care ar fi putut fi victim ale individului să contacteze autoritățile.

Un fost primar din Iași a fost condamnat pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore. Sentința nu este definitivă
Stiri Virale
Un fost primar din Iași a fost condamnat pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore. Sentința nu este definitivă

Un fost primar al Iașului a fost condamnat luni dimineață la aproape 20 de ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore. Sentința poate fi atacată cu apel.

Recomandări
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă trei luni - surse
Stiri Politice
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă trei luni - surse

Președintele Nicușor Dan i-a chemat de urgență la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției în încercarea de a calma spiritele. În ședință s-a decis menținerea plafonării la alimente pentru încă trei luni, conform unor surse politice.

Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare o bază navală a marinei elene, lângă Atena
Stiri externe
Doi români, arestați pentru spionaj în Grecia. Au fotografiat cea mai mare o bază navală a marinei elene, lângă Atena

Doi cetățeni români au fost arestați, luni, în Grecia, după ce în telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale bazei navale din Salamis, aflată lângă capitala elenă.

Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Percheziții în România și alte țări
Stiri externe
Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Percheziții în România și alte țări

Autorităţile europene au destructurat o reţea de fraudă cu criptomonede, cu peste 100 de victime şi un prejudiciu de cel puţin 100 de milioane de euro, a anunţat Eurojust.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28