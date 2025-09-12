Poliția face un apel public, după ce un nigerian ar fi bătut și violat o femeie în București. Ar fi mai multe victime

Un cetățean strain a fost arestat sub acuzația de viol, după ce ar fi agresat sexual și fizic o femeie în locuința acesteia. Poliția face apel și îndeamnă alte persoane care ar fi putut fi victim ale individului să contacteze autoritățile.

Datele preliminare din anchetă indică suspiciuni că bărbatul ar mai fi comis fapte similare, folosind o metodă recurentă: se prezenta cu pretexte aparent banale – precum imposibilitatea de a efectua un transfer bancar – și își construia o legendă credibilă pentru a câștiga încrederea femeilor. Ulterior, devenea agresiv atunci când era confruntat sau i se cerea să plece, potrivit Poliției.

Poliția Capitalei, împreună cu procurorul de caz, continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și pentru identificarea altor posibile victime.

Apel către posibile victime

Autoritățile fac un apel public către orice persoană care a fost victima acestui bărbat sau care deține informații relevante să sesizeze de urgență Poliția, sunând la 112 sau prezentându-se la cea mai apropiată secție.

Instituțiile implicate își reafirmă angajamentul de a proteja cetățenii și de a acționa ferm împotriva oricărei forme de violență, încurajând persoanele aflate în situații vulnerabile să aibă încredere și să se adreseze autorităților competente.

Incidentul s-a produs pe 8 septembrie, după ce o prostituată i-a cerut să plece întrucât nigerianul de 30 de ani nu avea bani pentru a-i achita serviciile în avans.

Nigerianul s-a deplasat la locuința din Sectorul 6 pentru a întreține raporturi intime cu prostituata, potrivit anchetatorilor. Când femeia a realizat că bărbatul nu avea mijloacele financiare necesare pentru a plăti în avans contravaloarea serviciilor, i-a cerut să părăsească locuința înaintea întreținerii actelor sexuale.

Bărbatul a refuzat să se conformeze și a devenit violent. Potrivit rechizitoriului, nigerianul „a strâns-o de gât și de mâini pe femeie, după care a împins-o în pat și a violat-o". În timpul agresiunii, suspectul i-a distrus femeii telefonul mobil, pe care „l-a aruncat pe podea, iar carcasa și display-ul s-au spart".

