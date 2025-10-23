Metoda „Accidentul” lovește din nou. Bătrâne înșelate cu zeci de mii de lei de un deținut din penitenciar

Clasica metodă de înșelăciune „accidentul” continuă să producă pagube, iar inculpații își înșală victimele chiar din penitenciare.

În Galați, patru femei trecute de 80 de ani au crezut că își ajută fiicele și i-au dat unei necunoscute sume mari de bani. În realitate, cel care le suna și se dădea drept medic era un escroc de 43 de ani, încarcerat în Botoșani pentru aceeași infracțiune.

Individul suna precipitat și anunța că este medicul care urmează să o opereze pe fiica victimei. Pacienta ar fi suferit un accident și are nevoie disperată de ajutorul financiar al rudelor. În fața unui asemenea tablou de groază, în special persoanele în vârstă cad în plasă.

Cătălin Vârtosu, coordonatorul anchetei, IPJ Galați: „Le induc acestora efectiv că discută ba cu aparținătorul respectiv, care a avut accidentul, ori cu un cadru medical. Indicându-le că, dacă în perioada foarte scurtă de timp nu vor achita anumite sume de bani, nu se va putea interveni chirurgical sau o altă intervenție medicală asupra victimelor.”

Așa au fost înșelate două femei din Galați, una de 83, cealaltă de 88 de ani. Prima a plătit 12.000 de lei fără să stea pe gânduri. A doua, 1.000 de euro și 1.000 de lei.

Ca să intre în posesia banilor, la adresele victimelor a mers o așa-zisă asistentă, cu fața acoperită cu o mască medicală: în realitate, femeia de 51 de ani era complice a unui deținut care organiza totul, din penitenciar. La audieri, ea a recunoscut că, în lunile martie și mai, ridicase și mai mulți bani de la alte două victime: de la o bătrână, 40.000 de lei, și de la alta, 70.000 de lei.

În timpul percheziției făcute în apartamentul suspectei, anchetatorii au găsit și hainele pe care ea le-a purtat în momentul în care juca rolul de asistentă medicală.

La audieri, femeia care era trimisă de individul de 43 de ani din închisoare să ridice banii a pretins că nu știa că ar comite o infracțiune. Păstra o parte din sumă și dădea restul unor persoane necunoscute, cu care se întâlnea conform indicațiilor deținutului.

Oana Munteanu Hahui, IPJ Galați: „Prejudiciul este estimat la 170.000 de lei, din care a fost recuperat aproximativ 30%.”

Printre infractori, metoda accidentul este cunoscută drept „ALO, MAMA”, pentru că profită de sentimentul de iubire maternă. Specialiștii spun că vârstnicii sunt cei mai vulnerabili pentru că, în fața unei situații limită, se activează panica și instinctul de ocrotire.

Georgiana Damian, psiholog: „Protecția în fața acestui pericol constă nu doar în informare, ci și în menținerea unei relații strânse între membrii familiei, ca ei să poată verifica veridicitatea informațiilor.”

Anchetatorii încearcă să dea de urma întregii rețele, pentru a afla unde s-a dus restul banilor. Femeia de 51 de ani a fost arestată și va sta cel puțin 5 ani după gratii. Și deținutul va avea parte de încă o pedeapsă, pentru înșelăciune.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













