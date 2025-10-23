Metoda „Accidentul” lovește din nou. Bătrâne înșelate cu zeci de mii de lei de un deținut din penitenciar

23-10-2025 | 17:20
Clasica metodă de înșelăciune „accidentul” continuă să producă pagube, iar inculpații își înșală victimele chiar din penitenciare.

autor
Marius Grama

În Galați, patru femei trecute de 80 de ani au crezut că își ajută fiicele și i-au dat unei necunoscute sume mari de bani. În realitate, cel care le suna și se dădea drept medic era un escroc de 43 de ani, încarcerat în Botoșani pentru aceeași infracțiune.

Individul suna precipitat și anunța că este medicul care urmează să o opereze pe fiica victimei. Pacienta ar fi suferit un accident și are nevoie disperată de ajutorul financiar al rudelor. În fața unui asemenea tablou de groază, în special persoanele în vârstă cad în plasă.

Cătălin Vârtosu, coordonatorul anchetei, IPJ Galați: „Le induc acestora efectiv că discută ba cu aparținătorul respectiv, care a avut accidentul, ori cu un cadru medical. Indicându-le că, dacă în perioada foarte scurtă de timp nu vor achita anumite sume de bani, nu se va putea interveni chirurgical sau o altă intervenție medicală asupra victimelor.”

Așa au fost înșelate două femei din Galați, una de 83, cealaltă de 88 de ani. Prima a plătit 12.000 de lei fără să stea pe gânduri. A doua, 1.000 de euro și 1.000 de lei.

camion acc cluj
Cum s-a produs accidentul în care au murit doi tineri, în Cluj. Au intrat cu mașina într-un camion cu cherestea

Ca să intre în posesia banilor, la adresele victimelor a mers o așa-zisă asistentă, cu fața acoperită cu o mască medicală: în realitate, femeia de 51 de ani era complice a unui deținut care organiza totul, din penitenciar. La audieri, ea a recunoscut că, în lunile martie și mai, ridicase și mai mulți bani de la alte două victime: de la o bătrână, 40.000 de lei, și de la alta, 70.000 de lei.

În timpul percheziției făcute în apartamentul suspectei, anchetatorii au găsit și hainele pe care ea le-a purtat în momentul în care juca rolul de asistentă medicală.

La audieri, femeia care era trimisă de individul de 43 de ani din închisoare să ridice banii a pretins că nu știa că ar comite o infracțiune. Păstra o parte din sumă și dădea restul unor persoane necunoscute, cu care se întâlnea conform indicațiilor deținutului.

Oana Munteanu Hahui, IPJ Galați: „Prejudiciul este estimat la 170.000 de lei, din care a fost recuperat aproximativ 30%.”

Printre infractori, metoda accidentul este cunoscută drept „ALO, MAMA”, pentru că profită de sentimentul de iubire maternă. Specialiștii spun că vârstnicii sunt cei mai vulnerabili pentru că, în fața unei situații limită, se activează panica și instinctul de ocrotire.

Georgiana Damian, psiholog: „Protecția în fața acestui pericol constă nu doar în informare, ci și în menținerea unei relații strânse între membrii familiei, ca ei să poată verifica veridicitatea informațiilor.”

Anchetatorii încearcă să dea de urma întregii rețele, pentru a afla unde s-a dus restul banilor. Femeia de 51 de ani a fost arestată și va sta cel puțin 5 ani după gratii. Și deținutul va avea parte de încă o pedeapsă, pentru înșelăciune.

Cine și când a știut despre respectarea celor 30 de zile la adoptarea legii pensionării magistraților. Ioana Dogioiu explică

Sursa: Pro TV

Etichete: inselaciune, metoda accidentul,

Dată publicare: 23-10-2025 17:18

Două tramvaie s-au ciocnit în Iași, într-o zonă în pantă. Două femei au fost rănite
Stiri actuale
Două tramvaie s-au ciocnit în Iași, într-o zonă în pantă. Două femei au fost rănite

Două tramvaie s-au ciocnit luni dimineață în Iași, iar două femei au ajuns la spital. Accidentul a avut loc într-o zonă în pantă. Cele două tramvaie circulau în același sens.  

Cum s-a produs accidentul în care au murit doi tineri, în Cluj. Au intrat cu mașina într-un camion cu cherestea
Stiri Diverse
Cum s-a produs accidentul în care au murit doi tineri, în Cluj. Au intrat cu mașina într-un camion cu cherestea

Doi tineri, un băiat și o fată de 21 și 24 de ani, au murit, duminică, pe un drum național din Cluj, după ce mașina în care se aflau a intrat într-un camion încărcat cu cherestea.

Toto Dumitrescu, urmărit penal și pentru conducere sub influența drogurilor. Prima reacție: „Crezi că sunt surprins?"
Stiri actuale
Toto Dumitrescu, urmărit penal și pentru conducere sub influența drogurilor. Prima reacție: „Crezi că sunt surprins?”

Se complică lucrurile pentru Toto Dumitrescu, după accidentul de circulație de acum trei săptămâni.

Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp"
Stiri Politice
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a încercat să explice motivul pentru care Executivul nu a așteptat cele 30 de zile pentru primirea unui aviz al CSM asupra modificării legii pensionării magistraților.

Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil
Stiri externe
Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil

Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare, ca urmare a sancțiunilor SUA impuse Rosneft și Lukoil, principalele companii petroliere din Moscova, conform surselor din comerț.

Proiectul de lege care protejează milioane de români. Conturile cu până la 3.000 lei nu vor putea fi blocate prin popriri
Stiri actuale
Proiectul de lege care protejează milioane de români. Conturile cu până la 3.000 lei nu vor putea fi blocate prin popriri

Liderul deputaţilor POT, Anamaria Gavrilă, a depus la Parlament un proiect de lege prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei care să fie protejat în conturile bancare şi să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.

