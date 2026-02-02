Un actor cunoscut pentru rolurile din ”Narcos: Mexico” și ”Apocalypto” a murit la vârsta de 55 de ani

Gerardo taracena 3
Profimedia

Actorul Gerardo Taracena, cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul ”Narcos: Mexico”, a murit la vârsta de 55 de ani.

Cristian Matei

Potrivit publicației Metro, moartea sa a fost anunțată de sindicatul actorilor din Mexic, dar nu a fost dezvăluită cauza decesului.

Asociația Națională a Actorilor regretă profund plecarea colegului nostru Gerardo Taracena. Ne alăturăm durerii simțite de familia, prietenii și comunitatea artistică”, a transmis asociația pe Instagram.

„Prezența sa și puterea interpretărilor sale au lăsat o amprentă de neșters asupra cinematografiei și teatrului, atât în Mexic, cât și în Statele Unite”, a adăugat CinetecaMexico.

Născut în Mexico City, Taracena a avut o carieră de peste 30 de ani. A devenit cunoscut în 2006, jucând rolul personajului negativ Middle Eye în filmul ”Apocalypto” al lui Mel Gibson.

Printre numeroasele sale roluri se numără și ”Texas Rising”, serialul ”Queen of the South”, ”Sound of Freedom” și ”Private Perez”.

În ultimii ani, a fost cunoscut pentru rolul lui Pablo Acosta din ”Narcos: Mexico”, serialul polițist de succes în care au jucat și Diego Luna și Michael Peña. Interpretările sale convingătoare de pe ecran au fost apreciate de mulți fani.

„A fost un personaj negativ remarcabil în Apocalypto. Odihnește-te în pace”, a scris utilizatorul Nidavelir pe Reddit.

„A interpretat rolul meu preferat în Narcos (Pablo Acosta, cowboy-ul cu mustață) și l-am adorat în Apocalypto”, a adăugat un alt utilizator.

Jean Reno, interviu pentru PRO TV: “Lumea nu este într-o formă prea bună”. Care este visul neîmplinit al legendarului actor

Sursa: metro.co.uk

Daria Bondar a fost protagonista unui ”interviu stânjenitor”
Daria Bondar a fost protagonista unui ”interviu stânjenitor”
