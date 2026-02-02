Un actor cunoscut pentru rolurile din ”Narcos: Mexico” și ”Apocalypto” a murit la vârsta de 55 de ani

Potrivit publicației Metro, moartea sa a fost anunțată de sindicatul actorilor din Mexic, dar nu a fost dezvăluită cauza decesului.



„Asociația Națională a Actorilor regretă profund plecarea colegului nostru Gerardo Taracena. Ne alăturăm durerii simțite de familia, prietenii și comunitatea artistică”, a transmis asociația pe Instagram.



„Prezența sa și puterea interpretărilor sale au lăsat o amprentă de neșters asupra cinematografiei și teatrului, atât în Mexic, cât și în Statele Unite”, a adăugat CinetecaMexico.



Născut în Mexico City, Taracena a avut o carieră de peste 30 de ani. A devenit cunoscut în 2006, jucând rolul personajului negativ Middle Eye în filmul ”Apocalypto” al lui Mel Gibson.

