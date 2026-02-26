Totuși, Comisia a precizat că statele membre pot utiliza un fond deja existent pentru a ajuta femeile să acopere costurile serviciilor de avort. În acest caz, ar putea fi necesară modificarea programelor finanțate prin acest fond.

Inițiativa cetățenească „My Voice, My Choice” a solicitat UE să instituie un mecanism financiar voluntar, la care statele să poată adera opțional, pentru a sprijini țările care oferă servicii de avort femeilor care nu au acces la acestea în propria țară și care aleg să călătorească într-un stat unde sunt disponibile.

Parlamentul European a votat în decembrie în favoarea inițiativei. Unii eurodeputați care s-au opus au susținut că aceasta ar încălca normele UE și legislațiile naționale.

Comisia a declarat joi că „nu este necesară propunerea unui nou instrument juridic”, deoarece „sprijinul UE poate fi deja acordat relativ rapid de statele membre care doresc acest lucru, în cadrul instrumentelor existente”.

Statele pot utiliza Fondul Social European Plus (ESF+), a precizat Comisia, „dacă este în conformitate cu legislațiile naționale, pentru a oferi un astfel de sprijin”. Acest fond are un buget de 142,7 miliarde de euro și este folosit în principal pentru susținerea ocupării forței de muncă și a serviciilor sociale.

„ESF+ poate sprijini eforturile acestor state membre, oferindu-le în același timp autonomia de a decide cum și în ce condiții va fi asigurat accesul la avort sigur și legal”, a transmis Comisia.

În unele țări, programul ESF+ poate fi deja utilizat pentru servicii medicale, în timp ce în altele nu, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei pentru POLITICO. Pentru a modifica acest lucru, statele ar trebui să depună o cerere de amendare a programului către Comisie.

„Comisia și My Voice, My Choice își doresc același lucru: cele mai înalte standarde de sănătate pentru femeile din Europa”, a declarat comisarul pentru egalitate, Hadja Lahbib, pentru POLITICO. „Finanțarea există. Statele membre pot acționa imediat, iar noi suntem pregătiți să le sprijinim”, a adăugat ea.

Grupul de campanie My Voice My Choice a declarat, după anunț, că prioritatea sa a fost întotdeauna „obținerea de rezultate pentru femei, nu forma juridică”.

„Deși nu este creat un nou instrument juridic, Comisia a recunoscut oficial că obiectivele principale ale inițiativei noastre pot fi atinse și a conturat o cale concretă pentru implementarea lor în practică”, a precizat organizația într-un comunicat.

Grupul s-a declarat mulțumit și de faptul că fondul existent poate fi utilizat într-un mod amplu. „Suntem deosebit de bucuroși că mecanismul ar putea fi folosit nu doar pentru finanțarea serviciilor medicale, ci și pentru acoperirea costurilor de călătorie, atunci când este necesar”, au mai transmis reprezentanții campaniei.

Totuși, organizația a cerut Comisiei să sprijine pe viitor o finanțare dedicată suplimentară, să ofere instrucțiuni clare privind modul în care statele pot asigura accesul la avort sigur prin fonduri europene și să creeze o platformă de informare pentru paciente.