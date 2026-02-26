Dean Smethurst și-a scanat biletul într-un magazin, pe 8 mai 2023, unde casiera i-a spus că a avut noroc la extragerea de sâmbătă. Aparatul a afișat un mesaj potrivit căruia suma câștigată nu putea fi ridicată direct din magazin și că trebuia să contacteze organizatorul loteriei pentru a-și revendica premiul, potrivit Mirror.

Curios, Dean a verificat termenii și condițiile pe site-ul companiei de loto și a aflat că un astfel de mesaj apare, de obicei, în cazul câștigurilor de cel puțin 50.000 de euro – sume prea mari pentru a fi plătite într-un magazin.

Copleșit de entuziasm, Dean – manager de supermarket și jucător la loto de șase ani – a fugit acasă și le-a dat vestea prietenilor și familiei. A început să facă planuri despre cum își va cheltui banii și a „desfăcut șampania”, fără să-și verifice numerele în raport cu rezultatele oficiale.

Planuri de vacanță și renovări, spulberate peste noapte

„Nu am dormit deloc, eram prea entuziasmat. Casa mea este în plină renovare, așa că acolo voiam să investesc banii. Apoi m-am gândit să-mi duc familia într-o vacanță de lux în Barbados”, a povestit el.

A doua zi dimineață, când liniile telefonice ale organizatorului loteriei s-au redeschis, Dean a sunat convins că viața lui se va schimba pentru totdeauna.

Însă realitatea a fost cu totul alta: presupusul câștig de 50.000 de euro s-a dovedit a fi, de fapt, trei bilete gratuite pentru o extragere viitoare, în valoare de câte 2 euro fiecare – în total 6 euro.

„Fata de la casă a introdus seria biletului și mi-a spus: «Felicitări, ați câștigat... trei bilete gratuite». Am întrebat-o dacă este sigură și am vrut să vorbesc cu un manager. Sunt devastat. Am crezut că e real, că în sfârșit mi-au ieșit numerele. Nici nu mi-a trecut prin cap să le verific”, a spus el.

Din fericire pentru Dean, nu era programat la serviciu în ziua următoare, astfel că nu a trebuit să își înfrunte imediat colegii după dezamăgirea uriașă.

„Am stat și m-am uitat la televizor, iar mama mi-a făcut ceva de mâncare ca să mă mai înveselească. Dar dezamăgirea a fost uriașă”, a povestit el.