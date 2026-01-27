Actorul, cunoscut pentru rolurile sale din „Luther” și „The Wire”, a primit o amendă de 147 de lire sterline. Idris Elba, în vârstă de 53 de ani a fost surprins circulând pe o stradă din centrul Londrei, și a recunoscut că el se afla la ghidonul scuterului. Totuși, acesta a susținut că nu a primit o amendă cu plată fixă din partea poliției și că, prin urmare, i-a fost refuzată posibilitatea de a soluționa cazul în afara instanței, scrie Daily Mail.

El a apelat la avocați specializați în infracțiuni rutiere pentru a-și susține cauza în fața magistraților, însă a fost totuși amendat și a primit trei puncte de penalizare pe permisul de conducere.

Cât are de plătit actorul

Magistrații au mai dispus ca acesta să achite 110 lire sterline cheltuieli de judecată și o suprataxă pentru victime în valoare de 59 de lire, în cadrul audierii desfășurate cu ușile închise, suma totală datorată instanței ajungând la 316 lire sterline.

Poliția a prezentat instanței trei fotografii cu Sir Idris Elba circulând cu 28 km/h pe Chelsea Embankment, în apropiere de Cheyne Walk. Porțiunea respectivă de drum are o limită de viteză de 20 km/h, iar actorul depășea limita cu 8 km/oră.

Incidentul a avut loc în luna iunie a anului trecut, la o zi după ce a fost anunțat că actorul va colabora cu Regele Charles la un film Netflix dedicat celor 50 de ani de activitate ai fundației The King’s Trust. Sir Idris Elba a fost înnobilat pentru activitatea sa caritabilă, după ce a fost inclus pe lista onorurilor de Anul Nou, la finalul anului trecut.

Cazul a fost soluționat prin procedura „Single Justice Procedure”, un mecanism accelerat care permite magistraților să judece în privat cazuri penale minore, exclusiv pe baza probelor scrise. Idris Elba nu a fost obligat să se prezinte în instanță pentru pronunțarea sentinței.

