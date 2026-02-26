Reacția lui Dorian Popa pentru ȘtirileProTV la decizia instanței:

“Am gresit. Plătesc. Este normal tot ceea ce se întâmplă. Pedeapsa mea vine de la Dumnezeu comunicată prin instanță. Toți cei ce greșim, trebuie sa plătim. Mulțumesc Lui că am șansa la indreptare. Toți cei ce aud să ia aminte și să nu repete greșeala mea“.

Hotărârea a fost pronunțată de Curtea de Apel București, care a admis apelul formulat de procurori. Decizia este definitivă și pune capăt procesului penal deschis în urma incidentului din toamna anului 2023.

Incidentul din Ilfov

Cazul datează din octombrie 2023, când Dorian Popa a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri în localitatea Domnești, județul Ilfov, în apropierea locuinței sale. În urma testării efectuate la fața locului, acesta a fost depistat conducând sub influența substanțelor interzise.

Ulterior, dosarul a fost trimis în instanță, iar cauza a parcurs toate etapele procedurale până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Condamnare cu suspendare și termen de supraveghere

Instanța a dispus o pedeapsă de opt luni de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere. Pe durata termenului stabilit de judecători, Dorian Popa trebuie să respecte mai multe obligații.

Printre acestea se numără:

anunțarea oricărei schimbări de domiciliu sau de loc de muncă;

comunicarea deplasărilor mai lungi de cinci zile;

participarea la un program de reintegrare socială;

prestarea a 60 de zile de muncă în folosul comunității în comuna Domnești.

Măsurile au rolul de a asigura monitorizarea conduitei persoanei condamnate și de a preveni repetarea unor fapte similare.