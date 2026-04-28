Povestea prințului William și a prințesei Kate. Cum a arătat nunta regală în urmă cu 15 ani | GALERIE FOTO

Arhiepiscopul de Canterburry, şeful bisericii anglicane, Rowan Williams, a oficiat ceremonia, William şi Kate jurându-şi credinţă în faţa celor aproape 2.000 de invitaţi prezenţi la catedrală, dar şi în faţa a milioane de telespectatori.

Cum s-au cunoscut William și Kate

Prinţul William şi Kate Middleton s-au cunoscut în 2001, în perioada studiilor de la Universitatea „Saint Andrews", din Fife, Scoţia, participând la mai multe cursuri comune. Adevărata poveste de dragoste a început în 2003, la un an după ce s-au mutat în acelaşi cămin, împreună cu alţi studenţi. În decembrie 2003, cei doi îndrăgostiţi erau împreună, iar în martie 2004 au fost publicate fotografii cu ei la schi. Prezenţa lui Kate şi a părinţilor ei la ceremonia de absolvire a lui William, la Şcoala militară Sandhurst, a dat relaţiei un statut oficial, în decembrie 2006. S-a vorbit şi de o ruptură a relaţiei în aprilie 2007.

Cei doi s-au logodit în octombrie 2010, în timpul unei vacanţe private în Kenya, când prinţul William i-a oferit viitoarei sale soţii un inel cu safir încrustat cu diamante - care i-a aparţinut mamei sale, prinţesa Diana. Logodna a fost anunţată oficial la 16 noiembrie 2010, de responsabili ai Clarence House. Câteva zile mai târziu, la 23 noiembrie 2010, au fost confirmate data şi locul de desfăşurare a ceremoniei, respectiv în ziua de vineri, 29 aprilie 2011, la Westminster Abbey. Pe 12 decembrie 2010, Palatul Buckingham a publicat fotografiile oficiale de logodnă, notează https://www.westminster-abbey.org/, scrie Agerpres.

În perioada de dinainte de nuntă, Kate Middleton a participat la multe evenimente de înalt profil regal, remarcându-se în special prin graţie şi farmec natural.

Pe 21 aprilie 2011, regina Elisabeta a II-a şi-a dat oficial acordul pentru căsătoria prinţului William cu Kate Middleton printr-un document istoric, scris de mână pe pergament şi bogat ilustrat, relata Reuters. Potrivit Actului privind Căsătoriile Regale din 1772, monarhul britanic are îndatorirea de a-şi da consimţământul oficial pentru căsătoriile copiilor săi şi ale descendenţilor direcţi ai regelui George al II-lea, care a domnit în secolul al XVIII-lea. Instrumentul de Consimţământ, unul dintre puţinele documente care poartă semnătura reginei „Elizabeth R", a fost pecetluit cu Marele Sigiliu al Regatului, fiind înmânat lui William şi Kate după nuntă. Pergamentul, folosit numai pentru cele mai importante documente de stat, a fost ilustrat de o echipă de copişti şi pictori ai Coroanei Britanice.

Kate Middleton şi-a petrecut ultima noapte de celibat la Londra, în apartamentul regal de la Goring Hotel, alături de familie şi de prieteni. A doua zi, viitoarea mireasă a părăsit hotelul însoţită de tatăl său, fiind urmaţi la intervale de timp prestabilite, de mama sa şi de fratele său, James, apoi de Philippa Middleton, sora miresei, principala domnişoară de onoare. La rândul lor, membrii familiei regale au părăsit Palatul Buckingham în ordinea rangului. Membrii familiilor regale străine au sosit primele la Catedrala Westminster. Au urmat prinţul Andrew, apoi prinţul Charles şi soţia sa, ducesa de Cornwall, iar în cele din urmă, regina şi prinţul consort, ducele de Edinburgh.

Prinţul William şi fratele său, prinţul Harry, cavaler de onoare, au sosit la Catedrala Westminster îmbrăcaţi în uniforme militare. William, membru a trei corpuri de armată şi pilot de salvare în cadrul Royal Air Force, a ales uniforma de colonel al regimentului de gardă irlandez: caschetă neagră, tunică roşie, ornată cu o eşarfă roşie-aurie, dar fără sabie. Harry, cavalerul principal de onoare, a purtat uniforma de căpitan de cavalerie, iar tatăl lor, prinţul Charles - pe cea de amiral al Royal Navy.

Kate Middleton a impresionat cu rochia de mireasă

Atât prinţul William cât şi Kate Middleton au sosit la Catedrala Westminster în limuzine Rolls-Royce regale. Secretul cel mai bine păstrat al nunţii princiare a fost dezvăluit chiar înaintea ceremoniei, atunci când Kate a coborât din maşină şi a etalat în toată splendoarea rochia sa de mireasă, de culoarea fildeşului, cu broderie pe umeri şi cu o trenă de 2,70 metri. Rochia a fost concepută de Sarah Burton, directoare artistică a casei de creaţie Alexander Mc Queen. Pe cap a purtat o diademă şi un voal lung.

„Da", a spus ea câteva minute mai târziu în faţa arhiepiscopului de Canterbury, Rowan Williams. Cu o voce încărcată de emoţie, dar clară, ea a promis să-l iubească, să-i ofere alinare, să-l respecte şi să-l sprijine pe prinţul William. Însă nu i-a jurat supunere soţului ei, urmând astfel exemplul Dianei, mama lui William. Slujba a durat puţin mai mult de o oră, fiind acompaniată de imnurile interpretate de un cor de copii şi în sunetul a şapte trompete, tradiţie păstrată de la încoronarea lui Wilhelm Cuceritorul în 1066. Verigheta miresei a fost confecţionată de bijutierul oficial al Coroanei, Harry Collins, dintr-o pepită de aur din Ţara Galilor aflată în posesia familiei regale. Mirele a decis să nu poarte verighetă.

La sfârşitul ceremoniei religioase, drumul spre Palatul Buckingham a fost parcurs de cuplul regal într-o caleaşcă de basm, descoperită, în roşu şi auriu (modelul 1902 State Landau), construită pentru regele Edward al VII-lea în 1902. O recepţie a fost oferită, apoi, de regina Elisabeta a II-a, bunica prinţului William, în prezenţa a 600 de invitaţi. Spre seară a avut loc o cină cu 300 de persoane, completată cu momente dansante.

Pe lista invitaţilor care au participat la nunta prinţului William cu Kate Middleton s-au aflat personalităţi din lumea muzicii, a sportului, a filmului, dar şi membri ai familiilor regale străine, veterani de război, reprezentanţi ai asociaţiilor sprijinite de prinţul William, ambasadori la Londra.