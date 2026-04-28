Megaiahtul de lux North, cu o lungime de 142 de metri, a fost una dintre foarte puținele nave care au trecut prin ruta maritimă iraniană blocată, îndreptându-se spre Muscat, capitala portuară a Omanului.

Ambarcațiunea în valoare de peste 570 de milioane de euro, deținută de Alexey Mordashov, un magnat al oțelului (principalul acționar și președinte al companiei Severstal) și aliat al lui președintelui rus Vladimir Putin, a părăsit vineri un port din Dubai și a ajuns la destinație duminică dimineața devreme, potrivit MarineTraffic, potrivit The Telegraph.

Conform datelor, nava North, care dispune de 20 de cabine de dormit, o piscină, o platformă de aterizare pentru elicoptere și un submarin, a urmat ruta stabilită de Iran, în apropierea coastelor sale.

Nu este clar cum a obținut nava de croazieră permisiunea de a folosi ruta respectivă sau dacă a acceptat să plătească Iranului în cadrul așa-numitei „taxe de trecere prin Teheran”.

Sursa citată crede că nava a trecut prin blocada americană pentru a ajunge la destinație. Statele Unite au confiscat sau interceptat nave sancționate legate de Teheran sau care încercau să intre sau să iasă din porturile iraniene.

Alte două nave sancționate au traversat, de asemenea, strâmtoarea sâmbătă dimineață. Ocean Jet, un petrolier, ar fi facilitat vânzarea ilegală de drone iraniene, în timp ce Lumina Ocean, sub pavilionul Curacao, a fost sancționată pentru că face parte din „flota fantomă” de petroliere a Iranului.

Ambele au luat ruta la sud de Insula Larak și ar fi fost considerate ținte ale asediului maritim al SUA din cauza legăturilor lor cu Iranul.

Din februarie, Iranul a blocat traficul prin strâmtoare, care gestionează de obicei o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.