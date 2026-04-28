Polițiștii l-au tras pe dreapta pe conducătorul auto, după ce a făcut o depășire neregulamentară. În plus, depășise viteza legală cu 30 de km/h.

Agenții au constatat apoi, cu stupoare, că în portbagajul mașinii erau doi copii, ce păreau a avea între 5 și 8 ani.

Șoferul a explicat că sunt băieții lui. Plecase de dimineață la drum și s-a gândit că le-ar fi mai comod să doarmă acolo, decât pe bancheta din spate. Testat în privința consumului de alcool, bărbatul avea 0,32 miligrame de alcool pur per litru în aerul expirat. Pentru toate aceste abateri, individul a primit o amendă de 5.000 de lei și a rămas fără permisul auto, pentru aproape 5 luni.