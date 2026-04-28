Suspectul, cu un cazier încărcat, și-a calculat lovitura, dar a fost prins pe baza unor imagini ale sistemului de supraveghere.

Jaful a fost comis în martie, spun polițiștii, în plină zi. Hoțul ar fi așteptat ca proprietarul, un om de afaceri chinez, care are mai multe magazine și spații comerciale în Iași, să plece de acasă.

Apoi a acționat. Cu o rangă, spun procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, ar fi deschis ușa apartamentului și ar fi furat 15.000 de lei, dar și brățări, ceasuri și coliere din aur.

Reporter: Credeți că a acționat la pont, v-a urmărit, știa că aveți bunuri de valoare?

Liu Xiao, om de afaceri: Nu știu, că eu nu am arătat la nimeni că aveam bunuri valoroase, cred că m-a urmărit, că suntem străini.

Reporter: Ați mai avut probleme cu hoții, până acum sau a fost primul incident?

Liu Xiao, om de afaceri: Nu am avut probleme cu nimeni.

După furt, individul de 55 de ani a încercat să șteargă urmele si a aruncat geanta cu uneltele folosite în râul Bahlui, aflat la doi pași de locuința prădată.

Apoi a fugit în Ialomița. Însă pe baza imaginilor surprinse de camere de supraveghere din zonă, anchetatorii l-au identificat și apoi l-au arestat.

Adina Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași: „Din investigațiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că la data de 29 martie, acesta ar fi pătruns fără drept, prin forțarea ușii de acces, în locuința persoanei vătămate cauzându-i un prejudiciu de 100.000 de euro”.

Obiectele de preț furate nu au fost recuperate, susține păgubitul. Suspectul a mai fost condamnat pentru diverse furturi și tâlharii, unele comise cu violență, spun polițiștii.