Prinţesa de Wales a lăsat degustarea de bere şi cidru în seama soţului său, în timpul unei vizite la Londra, explicând că a redus consumul de alcool „de la diagnosticul meu”, potrivit Daily Mail.

Catherine, în vârstă de 44 de ani, care a participat la evenimente oficiale alături de Prinţul William, a făcut chimioterapie în 2024 şi anul trecut a anunţat că se află în remisie după cancer.

În timpul unei vizite la Fabal Beerhall, Prinţul şi Prinţesa au aflat mai multe despre Bermondsey Beer Mile, o zonă celebră pentru berăriile artizanale şi localurile specializate în bere. Când a fost invitată să guste bere şi cidru, Catherine i-a spus proprietarei, Hannah Rhodes: „De la diagnosticul meu nu am mai băut alcool. Este ceva la care trebuie să fiu mult mai atentă acum”. Hannah Rhodes i-a oferit în schimb o băutură răcoritoare, spunând: „Este perfect în regulă”.

Întorcându-se spre William, Catherine l-a bătut uşor pe genunchi şi a glumit: „Dar ţie îţi place cidrul, nu-i aşa?”

Prinţesa purta o cămaşă albastră, în valoare de 95 de lire sterline, de la brandul britanic de modă feminină With Nothing Underneath, un sacou Catherine Walker, pantaloni maro închis tip „cigarette” şi o nouă pereche de botine din piele întoarsă semnate Jimmy Choo.

William a degustat mai multe tipuri de bere şi cidru, unele produse de brandul Hiver al lui Hannah Rhodes, care foloseşte miere din stupi în loc de zahăr în procesul de fermentaţie.