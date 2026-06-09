Evenimentul este programat pe 13 iunie în peste 50 de orașe din țară. Interesul vine după succesul uriaș de care s-a bucurat „Fjord”, la Festivalul de la Cannes, acolo unde Cristian Mungiu a câștigat al doilea Palme d'Or din carieră.

Proiecția de sâmbătă, 13 iunie, este una specială, spun organizatorii.

Corespondent PROTV: „Filmul cu o durată de 2 ore și 26 de minute va fi proiectat simultan în 300 de săli din peste 50 de orașe din țară. Proiecțiile vor începe între orele 19 și 20, în ziua de sâmbătă, în funcție de disponibilitatea sălilor. Interesul a fost atât de mare încât în doar 24 de ore au fost vândute peste 22 de mii de bilete, iar în primele 48 de ore locurile din 50 de săli au fost sold out. În multe sălile din București, de pildă, nu mai există locuri disponibile.”

Drept urmare, unii spectatori din capitală și-au cumpărat bilete în alte orașe, acolo unde mai găseau locuri disponibile, iar alții și-au cumpărat bilete în cinematografele de la mare sau în alte orașe unde vor fi plecați peste weekend.

Potrivit organizatorilor, aceasta nu este lansarea oficială a filmului în România, ci o avanpremieră specială organizată de Cristian Mungiu pentru publicul român. Premiera propriu-zisă va avea loc abia în toamnă sau la începutul anului viitor, atunci când regizorul speră să îi aducă în România și pe actorii principali, Sebastian Stan și Renate Reinsve.

Cristian Mungiu, regizor: „Din luna august, filmul va începe să aibă premiere în lume, Franța, Norvegia, în alte țări. Pentru că există foarte multă emoție în România generată de acest al doilea Palme d'Or, am reușit să avem înțelegerea sălilor de cinematograf. Am vorbit și am obținut înțelegerea pentru ca să putem organiza o avanpremieră cu Fjord acum cât mai curând pentru cei care sunt curioși. O facem din respect pentru publicul de acasă, pentru cei care vor să vină să descopere filmul acum și nu au răbdare până la premiera oficială.”

Cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în rolurile principale, lungmetrajul „Fjord” explorează tensiunile sociale și culturale dintr-o comunitate izolată din Norvegia și este considerat unul dintre cele mai importante filme europene ale anului.

Pe Voyo există o secțiune specială dedicată filmelor realizate de Cristian Mungiu, unul dintre puținii regizori din lume care au fost premiați de două ori cu Palme d'Or. Puteți urmări producții precum "Occident", "După dealuri" și "Amintiri din epoca de aur"