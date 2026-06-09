Acesta a avut o întâlnire cu prim-ministrul leton Andris Kulbergs, cu ocazia summitului dintre Ucraina și statele nordice și baltice, desfășurat în capitala estoniană Tallinn, relatează Reuters.

"Acestea sunt măsuri concrete pentru consolidarea apărării comune şi a coproducţiei şi, mai important, înseamnă că ştiinţa şi experienţa Ucrainei contribuie la consolidarea partenerilor noştri", a declarat Zelenski într-o postare pe X.

El nu a oferit detalii cu privire la conţinutul acordului.

Kulbergs a afirmat, la rândul său, că acordul va oferi Letoniei know-how tehnologic şi oportunităţi de coproducţie.

"Trebuie să ne protejăm spaţiul aerian şi nimeni nu ştie să facă asta mai bine decât Ucraina", a declarat el într-o conferinţă de presă comună cu Zelenski şi alţi lideri prezenţi la summit, adăugând că dronele sunt responsabile pentru marea majoritate a deceselor soldaţilor ruşi în războiul din Ucraina.

De la izbucnirea războiului din Iran la sfârşitul lunii februarie, Zelenski a reuşit să valorifice experienţa Ucrainei în domeniul războiului cu drone într-o serie de acorduri diplomatice de succes în timpul vizitelor sale în Orientul Mijlociu şi Europa.

Rustem Umerov, preşedintele Consiliului de Apărare şi Securitate al Ucrainei, a declarat că Letonia este a şasea ţară care se alătură iniţiativei Kievului de cooperare în domeniul dronelor.

Luna trecută, Zelenski a declarat că aproape 20 de ţări sunt interesate să încheie acorduri pentru drone cu Ucraina.

"Ucraina este interesată să se asigure că fiecare regiune a Europei beneficiază de protecţie suficientă împotriva ameninţărilor ruseşti", a declarat Zelenski pe X.

Ţările baltice, care sunt toate membre NATO, au înregistrat mai multe cazuri de drone care au pătruns în spaţiul lor aerian în ultimele săptămâni, pe măsură ce Ucraina şi-a intensificat atacurile pe distanţe lungi asupra instalaţiilor energetice ruseşti. Ucraina a dat vina pe Rusia pentru aceste incidente, afirmând că deviază traiectoriile dronelor prin război electronic.

Răspunzând la o întrebare privind astfel de incidente în cadrul unei conferinţe de presă anterioare comune cu omologul său estonian Alar Karis, Zelenski a repetat că Ucraina trimite experţi pentru a ajuta la protejarea spaţiului aerian al partenerilor săi apropiaţi.