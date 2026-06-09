Timpul de așteptare pentru recuperarea bagajelor este mai mare, iar parcarea de la sosiri, aflată în reparații, schimbă traseul călătorilor și aglomerează zona de plecări.

Reprezentanții aeroportului spun că investițiile sunt necesare și promit noi sisteme care vor coordona mai bine zborurile și vor reduce aglomerația.

La terminalul Sosiri, revederile cu cei dragi și îmbrățișările se fac în șantier. Iar așteptarea pentru bagaje este, în unele cazuri, mai mare.

Femeie: „Cam 30 de minute, mi se pare un pic cam mult. E cam greu dacă venim din mai multe destinații. Au fost din America, din Suedia, din Anglia.”

Fată: „Față de obicei, am așteptat un pic mai mult. Jumătate de oră”.

Lucrările schimbă traseele

În plus, pentru cei care nu aleg trenul, drumul până la mașină este acum mai lung. Parcarea din zona sosiri se află și ea în reparații, iar cea de la plecări este permanent aglomerată de mașinile care aduc sau preiau pasageri.

Bărbat: „Am văzut că este destul de mult trafic. Trafic, șantier, mai ales cu copii. Am avut, de fapt, neplăcerea ca bebelușul să plângă din cauza zgomotului.”

Bărbat: „Lucrările deranjează și țin cam mult, din punctul meu de vedere. Călătoresc destul de mult, cam în fiecare an, și tot timpul e ceva”.

Cu toate acestea, sunt și călători care consideră că lucrările sunt necesare.

Tânără: „Am fost anul trecut în Franța și tot așa era, deci, sincer, cred că au avansat destul de mult și chiar îmi place ce au făcut”.

În plus, reprezentanții aeroportului anunță proiecte noi. De exemplu, în zona de recuperare a bagajelor va fi afișat timpul estimat de așteptare. Iar compania va implementa, de la finalul lunii octombrie, un nou sistem prin care zborurile vor fi coordonate.

Corespondent PRO TV: „Practic, fiecare companie aeriană va trebui să primească o aprobare pentru o anumită oră de decolare sau aterizare. Astfel, numărul de zboruri va fi adaptat la capacitatea aeroportului, ceea ce înseamnă că va fi redusă aglomerația, în special la orele de vârf".

Teodor Postelnicu, purtător de cuvânt al companiei Aeroporturi București: „Acestea se echilibrează pe parcursul zilei. Nu vor mai fi vârfuri de trafic și nu vor mai exista întârzieri ale zborurilor. Oamenii nu vor mai aștepta la bagaje și nu vor mai fi aglomerări la porțile de îmbarcare”.

În 2025, Aeroportul Henri Coandă a gestionat aproximativ 127.700 de aterizări și decolări.