După succesul unor filme sau seriale, editurile care au norocul să aibă dreptul de tipărire al titlurilor respective au vânzări record, cu creșteri și de 300%.

Odată ce îndrăgesc ecranizarea, fanii vor să fie cât mai aproape de personaje și golesc stocurile librăriilor.

Una dintre cele mai căutate cărți este cea care a stat la baza serialului „Off Campus”.

A fost lansată în 2015 în Statele Unite și publicată la noi din 2020.

Corespondent Știrile PRO TV: „Succesul ei este însă unul actual. Potrivit editurii care o publică, a fost retipărită de trei ori într-o lună. Vânzările după ecranizare au crescut cu 300% și sunt în creștere.”

Pentru că seria formată din cinci cărți este din nou în proces de retipărire, grație vânzărilor record, pe platforme de resale se vinde cu prețuri între 500 și 700 de lei.

În general, apariția unui serial sau film pe marile ecrane crește vânzările unui titlu de la 3.000 la 10.000 de exemplare în două sau trei luni. Succesul se măsoară în numărul de retipăriri ale unei ediții și în numărul de exemplare vândute. Și retipărirea cu protagoniștii pe copertă ajută la vânzări.

Alina Bâldâc, redactor: „Unii dintre cei care se îndreaptă către carte o fac fie pentru că vor să descopere asemănări, deosebiri între cele două, alții pentru că vor să descopere ce nu se întâmplă în film. Acest lucru se întâmplă la „Diavolul se îmbracă de la Prada”. De regulă avem cartea și apoi filmul, există însă situații în care filmul generează cartea. Am aici un exemplu, „Împărăteasa”, la început a fost serialul. Interesul pentru el a fost atât de mare încât, pornind de la scenariu, a apărut cartea.”

Editurile cumpără drepturile de tipărire înainte ca titlul să fie ecranizat, așa că au nevoie de fler pentru a paria pe cărțile potrivite.

Ioana Mogoșanu, director editorial: „Avem o serie care se numește Culpables, a lui Mercedes Ron. Imediat după ce au apărut filmele, pentru că fiecare roman a fost ecranizat, a explodat, pur și simplu a explodat. Filmele pot schimba parcursul unei cărți. În momentul în care o carte este hotărâtă să fie ecranizată, drepturile au fost vândute.”

Reporter: „Voi trebuie înainte să simțiți potențialul unei cărți?”

Ioana Mogoșanu, director editorial: „Exact, să simțiți potențialul, să pariem pe ea, să luăm drepturile de traducere și să sperăm că acea carte va deveni un film.”

Piața de carte înregistrează scăderi de până la 30% în 2026.

La Salonul Internațional de Carte Bookfest din București, de exemplu, vizitatorii au fost cu cel puțin 10% mai puțini față de ediția precedentă.