Horoscop 9 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va lua o decizie referitoare la viața de cuplu

Horoscop cu Neti Sandu
08-11-2025 | 21:20
neti sandu
PRO TV

Horoscop 9 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Recuperări azi. O să ținem cont de dorințele noastre, dar și de ale celor din jur, că sunt oameni care contează pentru noi.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 9 și o să avem o privire panoramică asupra lucrurilor din viața noastră.

Horoscop 9 noiembrie 2025 – SCORPION

E rost de plimbare, poate fi și un duș-întors, că mâine e de lucru la serviciu, și o să vă revigorați. Vi se face curte și, dacă nu aveți partener de viață, o să vă lăsați antrenați într-o poveste sentimentală.

Horoscop 9 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O cheltuială pe care n-ați luat-o în calcul și o să apelați la rezerve ca să nu intrați în fondul de cheltuieli obligatorii, dar se poate că o să vă distrați. Îi luați cu voi pe prieteni și dați o raită prin țară ca să le faceți o vizită unor prieteni și vă întoarceți diseară.

Horoscop 9 noiembrie 2025 – CAPRICORN

E o ceremonie la care o să fiți și voi de față și o să revedeți oameni pe care nu i-ați mai văzut de multă vreme și o să faceți cunoștință cu oameni de calitate. Poate alegeți o variantă lejeră de a vă petrece timpul liber ca să ștergeți toată oboseala acumulată.

Horoscop 9 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se pare că o să vă scoată prietenii pe la sindrofii și o să vă prindă bine să mai vedeți fețe noi, că poate veți interacționa pe la activitățile de tot felul. Familia are nevoie de voi, poate e un eveniment festiv pentru țară și o să dați fuga până acolo, că vor fi toți cei dragi, plus prietenii.

Horoscop 9 noiembrie 2025 – PEȘTI

Cineva nou apărut în peisaj vrea să vă facă impresie bună și, dacă sunteți interesați de o relație, poate deveniți mai receptivi la mesaje. Se așteaptă un răspuns de la voi și poate o să luați o decizie referitoare la viața de cuplu.

Horoscop 9 noiembrie 2025 – BERBEC

Se poate să luați parte la o competiție, că poate fi și o miză importantă, și se poate să câștigați un premiu. Se poate să le faceți o vizită unor prieteni care locuiesc în alt oraș, poate sărbătoresc ceva și o să vă placă atmosfera.

Horoscop 9 noiembrie 2025 – TAUR

O vizită neanunțată și o să vă petreceți bună parte din zi împreună, că sunt preocupări comune care se pot deconta. Se poate să vă duceți la un eveniment festiv și să dați o raită pe la magazine ca să vă compuneți o ținută sau să comandați online.

Horoscop 9 noiembrie 2025 – GEMENI

Se poate să întâlniți pe cineva care se potrivește cu felul vostru de a fi și să fie o atracție, numai bună pentru o relație de cuplu. O să luați parte la un concert, poate fi o conferință și o să luați și voi cuvântul, că aveți niște lucruri de spus.

Horoscop 9 noiembrie 2025 – RAC

Poate reușiți să vă relaxați în prima parte a zilei și să ieșiți mai spre seară la cafea sau la o plimbare pe șosea cu prietenii. Poate preparați o masă festivă pentru cineva dintre cei dragi și vor veni prieteni și rude, ca să fie o bucurie mai mare.

Horoscop 9 noiembrie 2025 – LEU

Se observă o schimbare de atitudine la voi, poate vreți să recuperați o relație care se răcise, și o să faceți tot posibilul să refaceți punțile de comunicare. O să primiți o invitație la un concert, un spectacol sau un film și o să fie o șansă de a mai șterge oboseala acumulată.

Horoscop 9 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Sunt chestiuni familiale care se cer rezolvate; poate faceți un consiliu de familie și o să luați niște decizii cu privire la locuință, că poate vreți să vă mutați. Pare să fie un câștig sufletesc, că apare cineva cu care o să fiți în rezonanță – promite să fie ceva serios.

Horoscop 9 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

O ieșire cu prietenii v-ar mai spăla gândurile și o să vă puteți face planuri pentru evenimentele care bat la ușă. O să dispuneți de niște bani și poate dați o raită pe la evenimentele din târg sau luați masa în oraș.

Citește și...
Horoscop 8 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o datorie înapoi
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 8 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o datorie înapoi

Horoscop 8 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită! O să avem parte și de puțină odihnă, și de plimbări, revederi emoționale și o să ne pregătim sufletește pentru ce urmează să se întâmple de luni încolo.  

Horoscop 7 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Se anunță succes pe toate planurile
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 7 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Se anunță succes pe toate planurile

Horoscop 7 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Vești amestecate azi. Ne bucurăm că e vineri, că o să ne ocupăm și de casă, de familie și de noi, și o să ieșim pe la mondenități, ne ducem în excursie ca să mai schimbăm peisajul.  

Horoscop 6 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. O zodie va recupera bani astăzi
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 6 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. O zodie va recupera bani astăzi

Horoscop 6 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Noutăți, azi. O să iasă la iveală lucruri despre care nu știam și nici măcar nu bănuiam, probabil, și o să ne schimbăm optica de viață!  

