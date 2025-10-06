Horoscop 7 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Dragostea bate la ușă pentru o zodie. Va începe o relație de cuplu

Horoscop 7 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu Lună Plină. O să avem un program încărcat și o să reușim să punem niște lucruri la punct dacă vom accesa resursele interioare — altminteri, o să meargă mai greu.

Vibrația zilei este 7 și o să ne gândim de două ori înainte de a spune și de a face ceva.

Horoscop 7 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Întrevedere cu cineva care vă poate oferi ceva de lucru — e ceva stimulativ și or să vină și satisfacțiile, aprecierile din partea celor care contează pentru voi. Par să se adune niște bani în cont și o să aveți pentru cheltuielile obligatorii, dar și pentru neprevăzute.

Horoscop 7 octombrie 2025 – SCORPION

O să puteți demara o situație, să primiți avize favorabile și să profitați de niște acte care așteaptă de multă vreme semnătura finală. O problemă de sănătate se rezolvă cu condiția să mergeți la medic și să respectați tratamentul pe care o să vi-l recomande.

Horoscop 7 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să primiți o invitație într-un city break și, dacă n-aveți un eveniment de familie pe-acasă, poate vă duceți. Se poate să vă expuneți ideile în public, aveți vreun mesaj de transmis sau munca voastră o să vorbească de la sine.

Horoscop 7 octombrie 2025 – CAPRICORN

O să vă fie recunoscută munca — poate vi se dau bani, o să se vorbească despre voi și pot exista și alte tipuri de compensații pe care o să le primiți. Or să vă abordeze partenerii de afaceri să intrați într-o combinație care v-ar aduce succes și bani – pare o ofertă de nerefuzat.

Horoscop 7 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Sunteți în formă, pregătiți de o nouă ieșire la rampă cu ceva care să vă pună în valoare și o să aveți un câștig cert. Pe voi vă caută toată lumea — și pentru colaborări, și pentru socializare, să vă puneți la curent cu noutățile.

Horoscop 7 octombrie 2025 – PEȘTI

Relația cu șefii promite să fie mai bună și poate o să le cereți ceva ce doreați de multă vreme — de data asta, n-or să se mai eschiveze. Există un filon financiar din care o să vă revină niște sume — poate că ați câștigat un proces.

Horoscop 7 octombrie 2025 – BERBEC

Se rezolvă o chestiune de ordin financiar și o să mergeți mai departe cu proiectele, că aveți multe pe cap în perioada asta. E cineva hotărât să vă coopteze într-o afacere și o să puneți în balanță avantajele, să vedeți ce merită și ce nu.

Horoscop 7 octombrie 2025 – TAUR

Apar cheltuieli care țin de casă — s-or fi deteriorat niște obiecte, aparatură de uz casnic, vreo instalație — și o să luați lucruri noi, dar costă. O să aveți idei de proiecte care să vă aducă, în mod constant, bani și or să vă ajute și niște oameni să le puneți în practică.

Horoscop 7 octombrie 2025 – GEMENI

Poate vă faceți timp pentru un hobby care să vă destindă și să vă găsiți resurse proaspete pentru job, să dați un refresh întregii activități. Se poate să bateți palma pentru un proiect pe care l-ați fi demarat anul trecut, dar abia acum i-a venit rândul.

Horoscop 7 octombrie 2025 – RAC

O să vă puteți deconecta, să descărcați tensiunile, să vă ocupați de lucruri care vă fac plăcere și o să vă refaceți starea de spirit, ca să vă achitați de toate obligațiile cu lejeritate. E cineva care-și face curaj să vă abordeze, pentru că a descoperit compatibilități numai bune pentru o relație de cuplu.

Horoscop 7 octombrie 2025 – LEU

Poate faceți un efort fizic și financiar să vă puneți casa la punct, ca să puteți primi musafiri în vederea unui eveniment din weekend. O să aveți rezultate bune la școală sau în pregătirile pentru copii, ca să le asigurați tot ce le trebuie pentru școală ori grădiniță — și vor fi cu succes.

Horoscop 7 octombrie 2025 – FECIOARĂ

O reușită în sfera financiară: o să vă recăpătați, în sfârșit, banii pe care-i revendicați cine știe de când și o să aveți pentru cheltuielile acestei perioade. Poate o să aveți de transmis un mesaj unor cunoștințe și o să găsiți modalitatea ideală s-o faceți.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













