Horoscop 5 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care e posibil să apară ceva cheltuieli

Horoscop 5 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. O să ne dăm voie să ne relaxăm, să relaționăm cu oameni dragi, să ieșim la plimbare și să ne bucurăm de lucrurile frumoase din viața noastră.

Vibrația zilei este 5 și o să avem curajul să spunem lucrurilor pe nume.

Horoscop 5 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Se poate să ieșiți la rampă cu ceva care să vă reprezinte și o să fie bine primit produsul sau proiectul vostru — va fi un câștig de imagine și veți urca la un alt standard de viață. Ați putea face cunoștință cu cineva care să vă fie un bun companion de viață și să vă completați frumos.

Horoscop 5 octombrie 2025 – SCORPION

Se poate să primiți o invitație de onoare la un spectacol de teatru, la operă sau la o competiție, iar asta o să vă ajute să vă eliberați de toată oboseala acumulată. O cină în doi ar putea aduce un plus de culoare în relația de cuplu și poate veți afla dacă partenerul actual este, într-adevăr, alesul inimii voastre.

Horoscop 5 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Poate vă treziți cu un musafir — cineva care locuiește departe și trece pe la voi să vă vadă și să vă aducă vești bune. Veți tot primi invitații la diverse evenimente și o să mergeți acolo unde știți că sunt oameni sinceri și calzi, care vă prețuiesc.

Horoscop 5 octombrie 2025 – CAPRICORN

Vă caută cineva care speră să vă recâștige și să reluați colaborarea — fie la serviciu, fie într-un proiect personal, pentru că abia acum își dă seama ce ar fi însemnat să vă piardă. E posibil ca o persoană nouă să apară în viața voastră și să devină partenerul ideal — o frumoasă poveste de dragoste se poate naște.

Horoscop 5 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate le faceți o surpriză unor prieteni care v-au tot invitat pe la ei și n-ați reușit să ajungeți — acum traversați orașul, țara, sau chiar mergeți în străinătate pentru a-i vizita. Se poate să participați la un eveniment care să vă aducă un plus de prestigiu și vizibilitate, pentru că munca voastră vorbește de la sine.

Horoscop 5 octombrie 2025 – PEȘTI

Aveți o întrevedere cu cineva care își dorește o colaborare, iar voi veți purta o discuție de principiu, ca să vedeți dacă merită implicarea. Poate ajungeți într-un loc pe care îl visați de multă vreme și revedeți oameni dragi.

Horoscop 5 octombrie 2025 – BERBEC

Se poate să fie o zi cu evenimente — nuntă, botez, aniversare — și o să vă distrați, veți lega noi prietenii și chiar relații de afaceri. La voi se activează frumos sfera sentimentală și veți face cea mai bună alegere, pentru că ați învățat din greșelile trecutului.

Horoscop 5 octombrie 2025 – TAUR

Poate aveți chef de musafiri și nu de ieșit în oraș, așa că inventați un prilej de sărbătoare și îi chemați la voi pe cei cu care aveți multe în comun. E posibil să apară o ofertă de afaceri care de această dată merită atenția voastră și vă poate aduce succes.

Horoscop 5 octombrie 2025 – GEMENI

Se poate să dați o fugă într-un alt oraș ca să revedeți pe cineva drag, de care v-a fost dor, și vă întoarceți până diseară. E posibil să aveți și ceva cheltuieli — poate mergeți într-o vizită, la un eveniment festiv sau la un târg din oraș.

Horoscop 5 octombrie 2025 – RAC

Vă interesați de soarta unor rude și mergeți să le spuneți o vorbă bună, să le alinați o suferință sau, pur și simplu, din dor. Poate prindeți toată familia la un loc și puneți pe masă ideea mutării într-o casă mai mare — mai ales dacă urmează o căsătorie.

Horoscop 5 octombrie 2025 – LEU

Poate vă fac o surpriză niște prieteni care v-au tot invitat pe la ei și n-ați reușit să mergeți, iar acum vin ei la voi — sperând că nu sunteți plecați. E posibil să primiți înapoi o datorie și să aveți cu ce să ieșiți la plimbare, să luați pulsul evenimentelor.

Horoscop 5 octombrie 2025 – FECIOARĂ

Vă puteți reface viața de cuplu — la o reuniune, o întâlnire, e posibil să apară o persoană de care vă simțiți atrași și cu care sunteți compatibili. Poate organizați o întâlnire cu rude și prieteni pentru a celebra o reușită — dați de băut, faceți o tratatie sau ieșiți cu toții la restaurant.

