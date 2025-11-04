Horoscop 5 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Dragostea plutește în aer pentru anumite zodii

Horoscop cu Neti Sandu
04-11-2025 | 21:28
neti sandu
PRO TV

Horoscop 5 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună Plină, cu noutăți. Se agită apele, e o răscolire și în plan material, și sufletesc, și o să facem tot ce ne stă în putință să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 5 și dragostea plutește în aer.

Horoscop 5 noiembrie 2025 – SCORPION

Au loc schimbări, poate chiar voi sunteți cei care aveți curaj să luați startul într-o nouă aventură de viață personală. O să revină cineva care nu e dispus(ă) să vă piardă și o să insiste să mai dați o șansă relației.

Horoscop 5 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

E posibil să luați niște bani și să vă faceți planuri pentru o escapadă turistică în weekend, că aveți nevoie de un alt orizont vizual, să respirați aer proaspăt, să vă bucurați. O să puteți pune în practică o idee și să vă luați toate măsurile de precauție ca să obțineți ce v-ați propus.

Horoscop 5 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Se poate să primiți o invitație la un eveniment care să fie rampa voastră de lansare, să vă urmați un vis mai vechi, să lansați la apă un proiect care să vă propulseze în carieră. Relația cu partenerul de cuplu o să fie mai armonioasă, poate și pentru că ați mai lăsat treaba și v-ați scos partenerul la plimbare.

neti sandu
Horoscop 4 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Apar oportunități pe toate planurile

Horoscop 5 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate va trebui să faceți dovada calităților în fața unui juriu sau a publicului pe care o să-l doriți să-l cuceriți, așa cum ați mai făcut-o. Se poate să întâlniți, pe la mondenitățile la care veți ajunge, pe cineva care o să vă deschidă o nouă perspectivă profesională – o să vă ofere un job.

Horoscop 5 noiembrie 2025 – PEȘTI

Se poate să primiți o invitație la munte sau într-un alt oraș din țară, ori chiar din afară, și să vă refaceți starea de spirit – poate plecați în weekend. Vă organizați în așa fel timpul încât să vă ajungă și pentru o vizită la rudele care vă așteaptă la un pahar de vorbă, că o fi ziua cuiva. Sau poate lăsați pentru sâmbătă, duminică.

Horoscop 5 noiembrie 2025 – BERBEC

O să lucrați cot la cot cu niște oameni care vă pot ajuta să duceți la bun sfârșit un proiect și să vă achitați de obligațiile contractuale – la timp. Poate faceți o rezervare să vă duceți, în timpul liber, într-o excursie și să vă încărcați bateriile.

Horoscop 5 noiembrie 2025 – TAUR

Se pare că o să lucrați cu spor în colectivitate și o să aveți succes. O să fie un proiect de amploare, pe care îl puteți continua și anul viitor, dacă o să vă mai convină. E posibil să vă luați niște bani și să vă puteți mișca împreună cu partenerul de cuplu și cu prietenii, să vă destresați.

Horoscop 5 noiembrie 2025 – GEMENI

Se poate să primiți noi responsabilități și o să vă mobilizați toate resursele interioare ca să faceți lucruri de calitate superioară, ca să primiți recomandări și pentru alte proiecte. Vi se lansează invitația să ajungeți la o întrunire, care poate avea legătură și cu serviciul, și o să vă bucurați de niște confirmări.

Horoscop 5 noiembrie 2025 – RAC

Noutăți care par să vă entuziasmeze și o să vă orientați spre cele care vă invită să fiți creativi în sfera profesională, să vă relansați. Vin ceva bani din surse colaterale și o să vă descurcați frumos cu cheltuielile acestei perioade – ieșiți pe plus.

Horoscop 5 noiembrie 2025 – LEU

Poate adunați în jurul vostru niște oameni cu care o să lucrați la un proiect, care poate fi în scop umanitar și să fie un plus de imagine pentru voi. Se poate să primiți un accept la o școală, la un job, pot fi niște cursuri speciale și o să vă croiți un drum de succes.

Horoscop 5 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Se poate să semnați un contract și să urmeze o perioadă cu multă muncă, iar voi să vă achitați frumos de obligații și să vă consolidați statutul. Promite să fie o relaxare în sfera financiară, poate pentru că or să vină bani din mai multe surse.

Horoscop 5 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

E cineva care insistă să vă vedeți, că ați tot fost ocupați, prinși cu diverse treburi, și nu v-ați mai intersectat pe la evenimente. Chiar se poate să întâlniți pe cineva care e pe structura voastră sufletească și să vă armonizați treptat, ca să deveniți un cuplu.

