Administraţia Prezidenţială explică de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR
Administraţia Prezidenţială explică de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR

Horoscop 25 februarie 2026, cu Neti Sandu. O zi în care trebuie să avem grijă de sănătate

Horoscop cu Neti Sandu
62563995

Horoscop 25 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. Sunteți prinși cu tot felul de treburi acaparatoare și o să încercați să faceți ceva și pentru sufletul vostru.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 7 și o să faceți alegeri înțelepte.

Horoscop 25 februarie 2026 – PEȘTI

E bine să dați zor să scăpați de restanțe ca să începeți lucruri noi, pentru că aveți idei, resurse și veți da și de sponsori generoși. O să refaceți grupul de prieteni ca să plecați împreună, la sfârșit de săptămână, pe undeva în plimbare, prin țară sau în afară.

Horoscop 25 februarie 2026 – BERBEC

O conjunctură favorizantă și o să lansați la apă un proiect pe care vă străduiți de anul trecut să-l arătați lumii și o să fie un succes. Sunteți în formă și o să faceți treabă ca lumea, o să vă gândiți și la lucrurile noi pe care vreți să le experimentați, pentru că aveți curaj.

Horoscop 25 februarie 2026 – TAUR

E posibil să luați mai mulți bani, poate e o mărire de salariu, poate fi o primă, ceva promite la capitolul bani. E cineva care-și dorește să renegociați un contract, să vă spuneți preferințele financiare și să treceți la fapte. Voi decideți.

Citește și
Horoscop 24 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care se va reîndrăgosti
Horoscop 24 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care se va reîndrăgosti

Horoscop 25 februarie 2026 – GEMENI

Vești bune, poate prindeți un pont despre un business care vi s-ar potrivi și o să negociați cu respectivii ca să fiți împăcați cu alegerea făcută. Se poate să primiți o invitație la un eveniment care o să pună reflectoarele pe voi, că veniți cu ceva care prezintă interes.

Horoscop 25 februarie 2026 – RAC

Se rezolvă chestiuni care țin de acte și de școală, poate veți face o deplasare ca să rezolvați și probleme de serviciu. Un semn de viață de la cineva care a dispărut o vreme din viața voastră și se întoarce cu vești bune, pare-se.

Horoscop 25 februarie 2026 – LEU

E momentul să puneți motoarele în funcțiune, că se așteaptă mai multe de la voi și o să căpătați un titlu, o funcție pe merit.

Horoscop 25 februarie 2026 – FECIOARĂ

O să interacționați cu niște oameni ca să puneți pe roate o afacere, să câștigați mai mulți bani, dacă s-ar putea, și o să vă consolidați poziția în sfera profesională. O să vă îngrijiți și de voi, de cum arătați, de sănătate, vă duceți la doctor, la fizioterapie, dați refresh total.

Horoscop 25 februarie 2026 – BALANȚĂ

Sunteți pe punctul de a lua o decizie importantă legată de relația de cuplu și o să vă puneți de acord, ca să nu lăsați loc de interpretări și discuții. Vi se face o ofertă de lucru și o să fie convenabilă, numai să nu fiți prinși cu alte angajamente.

Horoscop 25 februarie 2026 – SCORPION

O să cheltuiți niște bani cu casa, faceți niște îmbunătățiri, mai eliberați spațiu, ca să fie mai lejer, să reorganizați un pic interiorul. Se poate să primiți un cadou de la cineva cu care trebuia să vă întâlniți mai demult și o să fie un semn de prețuire.

Horoscop 25 februarie 2026 – SĂGETĂTOR

Se pare că o să beneficiați de niște înlesniri din partea șefilor și o să aveți și voi mai mult chef de treabă. Se poate să vă asociați cu cineva în vederea unui business și stați la masa tratativelor ca să vedeți dacă ajungeți la o înțelegere.

Horoscop 25 februarie 2026 – CAPRICORN

O să puneți în operă o idee mai veche, vor fi și oameni care să vă ajute să faceți un lucru de calitate, ceva care o să vă aducă bani frumoși. O să vă treziți cu niște bani de care, poate, nu știați sau o fi uitat de ei, ori poate nu credeați că o să-i mai vedeți.

Horoscop 25 februarie 2026 – VĂRSĂTOR

Se pare că nu vă lipsește curajul să începeți ceva nou și care se va dovedi și de succes, că e de pionierat, sunteți deschizători de drumuri. Poate le mai cereți niște bani în plus la salariu șefilor și o să vă mulțumiți și cu niște vouchere, la urma urmei.

Etichete: horoscop, neti sandu, horoscop neti sandu,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter
Citește și...
Horoscop 24 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care se va reîndrăgosti
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 24 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care se va reîndrăgosti

Horoscop 24 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. O să ne vedem de treburile noastre și o să empatizăm cu cei din jur și poate le dăm și lor o mână de ajutor.

Horoscop 23 februarie 2026, cu Neti Sandu. Satisfacții profesionale
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 23 februarie 2026, cu Neti Sandu. Satisfacții profesionale

Horoscop 23 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne vină gândul cel bun și vom face alegerile potrivite, ca să scurtăm drumul spre succes.

Horoscop 21 februarie 2026, cu Neti Sandu. Începe o frumoasă poveste de dragoste
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 21 februarie 2026, cu Neti Sandu. Începe o frumoasă poveste de dragoste

Horoscop 21 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi de acțiune. O să facem mai tot ce am tot amânat ca să obținem beneficiile pentru care ne-am zbătut pe parcursul timpului, ca să ne bucurăm de ele.

Recomandări
Analist: “Există riscul ca România să sufere pierderi de teritoriu. Se poate întâmpla chiar în acest an”
Interviurile Stirileprotv.ro
Analist: “Există riscul ca România să sufere pierderi de teritoriu. Se poate întâmpla chiar în acest an”

România este astăzi un stat atât de slăbit, încât există riscul să nu facă față unei intensificări a presiunilor externe și, din această cauză, să sufere pierderi teritoriale, în viitorul imediat.

Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
Stiri Educatie
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți seară, că reducerea cheltuielilor din universități va fi aplicată din toamna acestui an și a precizat că sporul acordat pentru titlul de doctor nu este o practică întâlnită în vestul Europei.

Zelenski dezvăluie pentru prima dată buncărele secrete din Kiev unde a coordonat contraofensiva Ucrainei. VIDEO
Stiri externe
Zelenski dezvăluie pentru prima dată buncărele secrete din Kiev unde a coordonat contraofensiva Ucrainei. VIDEO

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a publicat marți, pentru prima dată de la începutul războiului, un video dintr-un vast complex de buncăre sub Kiev, de unde a fost coordonată contraofensiva ucraineană.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 Februarie 2026

45:01

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Februarie 2026

01:44:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Un șantier plin de promisiuni

42:02

Alt Text!
Doctor de bine
(P) După operație, sistemul nervos se recuperează într-un an. Ce rol are neuronavigația în neurochirurgie, într-un centru integrat destinat patologiei cerebrale, ne spune prof. dr. Horia Pleș, medic primar neurolog

17:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Mohamed Salah, făcut praf după ce s-a întâmplat în Forest - Liverpool: „Se comportă ca un bebeluș”

Sport

UEFA Champions League | Newcastle - Qarabag 2-0. Leverkusen - Olympiakos 0-0 & . Atletico Madrid - Club Brugge s-a încheiat 4-1