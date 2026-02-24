Horoscop 25 februarie 2026, cu Neti Sandu. O zi în care trebuie să avem grijă de sănătate

Horoscop 25 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. Sunteți prinși cu tot felul de treburi acaparatoare și o să încercați să faceți ceva și pentru sufletul vostru.

Vibrația zilei este 7 și o să faceți alegeri înțelepte. Horoscop 25 februarie 2026 – PEȘTI E bine să dați zor să scăpați de restanțe ca să începeți lucruri noi, pentru că aveți idei, resurse și veți da și de sponsori generoși. O să refaceți grupul de prieteni ca să plecați împreună, la sfârșit de săptămână, pe undeva în plimbare, prin țară sau în afară. Horoscop 25 februarie 2026 – BERBEC O conjunctură favorizantă și o să lansați la apă un proiect pe care vă străduiți de anul trecut să-l arătați lumii și o să fie un succes. Sunteți în formă și o să faceți treabă ca lumea, o să vă gândiți și la lucrurile noi pe care vreți să le experimentați, pentru că aveți curaj. Horoscop 25 februarie 2026 – TAUR E posibil să luați mai mulți bani, poate e o mărire de salariu, poate fi o primă, ceva promite la capitolul bani. E cineva care-și dorește să renegociați un contract, să vă spuneți preferințele financiare și să treceți la fapte. Voi decideți. Citește și Horoscop 24 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care se va reîndrăgosti Horoscop 25 februarie 2026 – GEMENI Vești bune, poate prindeți un pont despre un business care vi s-ar potrivi și o să negociați cu respectivii ca să fiți împăcați cu alegerea făcută. Se poate să primiți o invitație la un eveniment care o să pună reflectoarele pe voi, că veniți cu ceva care prezintă interes.

Horoscop 25 februarie 2026 – RAC Se rezolvă chestiuni care țin de acte și de școală, poate veți face o deplasare ca să rezolvați și probleme de serviciu. Un semn de viață de la cineva care a dispărut o vreme din viața voastră și se întoarce cu vești bune, pare-se. Horoscop 25 februarie 2026 – LEU E momentul să puneți motoarele în funcțiune, că se așteaptă mai multe de la voi și o să căpătați un titlu, o funcție pe merit. Horoscop 25 februarie 2026 – FECIOARĂ O să interacționați cu niște oameni ca să puneți pe roate o afacere, să câștigați mai mulți bani, dacă s-ar putea, și o să vă consolidați poziția în sfera profesională. O să vă îngrijiți și de voi, de cum arătați, de sănătate, vă duceți la doctor, la fizioterapie, dați refresh total. Horoscop 25 februarie 2026 – BALANȚĂ Sunteți pe punctul de a lua o decizie importantă legată de relația de cuplu și o să vă puneți de acord, ca să nu lăsați loc de interpretări și discuții. Vi se face o ofertă de lucru și o să fie convenabilă, numai să nu fiți prinși cu alte angajamente. Horoscop 25 februarie 2026 – SCORPION O să cheltuiți niște bani cu casa, faceți niște îmbunătățiri, mai eliberați spațiu, ca să fie mai lejer, să reorganizați un pic interiorul. Se poate să primiți un cadou de la cineva cu care trebuia să vă întâlniți mai demult și o să fie un semn de prețuire.

Horoscop 25 februarie 2026 – SĂGETĂTOR Se pare că o să beneficiați de niște înlesniri din partea șefilor și o să aveți și voi mai mult chef de treabă. Se poate să vă asociați cu cineva în vederea unui business și stați la masa tratativelor ca să vedeți dacă ajungeți la o înțelegere. Horoscop 25 februarie 2026 – CAPRICORN O să puneți în operă o idee mai veche, vor fi și oameni care să vă ajute să faceți un lucru de calitate, ceva care o să vă aducă bani frumoși. O să vă treziți cu niște bani de care, poate, nu știați sau o fi uitat de ei, ori poate nu credeați că o să-i mai vedeți. Horoscop 25 februarie 2026 – VĂRSĂTOR Se pare că nu vă lipsește curajul să începeți ceva nou și care se va dovedi și de succes, că e de pionierat, sunteți deschizători de drumuri. Poate le mai cereți niște bani în plus la salariu șefilor și o să vă mulțumiți și cu niște vouchere, la urma urmei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , , Dată publicare: