Horoscop 23 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Se poate înfiripa o poveste de dragoste

Horoscop cu Neti Sandu
22-10-2025 | 20:02
neti sandu
PRO TV

Horoscop 23 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Rezolvări azi. Ies la iveală lucruri care ne pot scoate dintr-o încurcătură, să ne lumineze un drum și să ne facem viața mai bună, mai frumoasă.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 5 și o să știm cum să facem față provocărilor.

Horoscop 23 octombrie 2025 – SCORPION

Noutăți care să vă țină în priză; poate vin oferte de job, faceți niște achiziții și o să trebuiască să luați și niște decizii, ca să se știe ce aveți de făcut în continuare. E cineva care își manifestă admirația, poate vă face un cadou și o să reconfigurați o relație care vă face fericiți.

Horoscop 23 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Poate faceți demersurile necesare să recuperați acei bani pe care trebuia să-i primiți de multă vreme și o să aveți parte de o lejeritate financiară. Se poate să aveți o revelație și să vă schimbați impresia despre cineva care se afla într-o lumină proastă, în ochii voștri, și urmează o reabilitare.

Horoscop 23 octombrie 2025 – CAPRICORN

E posibil să luați niște bani în plus la salariu sau poate vin din surse particulare și o să vă bucurați de unele răsfățuri și să le luați și celor dragi câte ceva. O reușită, semnați un contract, poate vă înscrieți la niște cursuri și o să vă placă materiile.

Citește și
neti sandu
Horoscop 18 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care face pași spre o relație amoroasă

Horoscop 23 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate o să primiți o compensație, un voucher, ca să vedeți că sunteți apreciați, și o să fie un stimulent să vă mobilizați toate resursele interioare. O invitație la un eveniment vă poate pune în contact cu oameni care sunt o sursă de inspirație pentru voi.

Horoscop 23 octombrie 2025 – PEȘTI

Se poate să fiți pe picior de plecare, fie cu treabă, fie pentru distracție, și o să vă prindă bine plimbarea, dar o să aveți și spor la treabă. Se observă rezultate de top la școală și o să puteți trece etape pentru a ajunge într-o clasă valorică superioară.

Horoscop 23 octombrie 2025 – BERBEC

O să vă bucurați de susținere din partea unor oameni care apreciază eforturile voastre, poate preiau o parte din greutăți și o să vă rămână timp și pentru voi. Par să intre niște bani, pot fi sume mici, dar e minunat că intră și nu ies.

Horoscop 23 octombrie 2025 – TAUR

Întrevedere cu niște oameni care vor să vă coopteze în proiecte care să vă pună în valoare și să câștigați bani pe munca voastră. Relația cu partenerul de cuplu capătă un plus de culoare și o să vă înțelegeți mult mai bine.

Horoscop 23 octombrie 2025 – GEMENI

E posibilă o creștere salarială sau o primă, după care mai vedeți dacă apar și alte surse de bani pe parcurs. Poate aflați un diagnostic, poate vi se spune că n-aveți nimic, și o să răsuflați ușurați.

Horoscop 23 octombrie 2025 – RAC

Se poate să reluați o activitate recreativă, poate practicați un sport sau susțineți speechuri motivaționale ca să vă faceți auzite părerile. O să faceți cunoștință cu cineva pe lungimea voastră de undă și se poate înfiripa o poveste de dragoste dacă nu aveți partener.

Horoscop 23 octombrie 2025 – LEU

O să aveți spor la cumpărături pentru casă, poate dați de reduceri și o să alegeți ce vă place, ținând cont și de ce v-au rugat cei dragi. Poate se anunță în vizită cineva care poate rămâne și peste noapte și o să fie un musafir binevenit; o să vă întrețineți frumos.

Horoscop 23 octombrie 2025 – FECIOARĂ

O să apară confirmări, vi se aprobă diverse cereri, poate treceți cu brio de un interviu și o să vă neteziți drumul spre succes. Se poate să vă lăsați convinși să vă implicați într-o acțiune umanitară și o să vă placă subiectul.

Horoscop 23 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Vin de undeva niște bani și o să vă luați lucruri importante, atât pentru voi, cât și pentru copii. Poate amenajați un spațiu al lor de studiu sau de joacă. O să vă abordeze cineva în vederea unui parteneriat, chiar și în cazul unei colaborări, și o să fie convenabil.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, planete, horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 22-10-2025 20:02

Articol recomandat de sport.ro
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Citește și...
Horoscop 20 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Apare un parteneriat pentru o zodie care va aduce vizibilitate
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 20 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Apare un parteneriat pentru o zodie care va aduce vizibilitate

Horoscop 20 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună nouă, cu noutăți. O să ne bucurăm de veștile bune, de prezența unor oameni care au câte ceva frumos să vă spună, să vă ofere și o să putem începe o viață nouă.  

Horoscop 18 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care face pași spre o relație amoroasă
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 18 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care face pași spre o relație amoroasă

Horoscop 18 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi echilibrată. O să ne străduim să ne achităm, onorabil, de toate obligațiile și o să ne dăm voie sa ne relaxăm, c-avem nevoie.  

Horoscop 17 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi un supliment la salariu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 17 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi un supliment la salariu

Horoscop 17 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să acordăm atenție atât lucrurilor care țin de serviciu, cât și de viața de familie, că e nevoie de noi peste tot. Vibrația zilei este 8.    

Horoscop 19 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va primi un premiu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 19 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi va primi un premiu

Horoscop 19 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune azi. O să avem un gând bun, o veste bună, un cadou, sau măcar un gest de prețuire față de cei din jurul nostru.  

Horoscop 16 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi din senin o sumă de bani
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 16 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi din senin o sumă de bani

Horoscop 16 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. Avem energie, resurse interioare și o să ne orientăm spre lucruri care sunt pe măsura noastră.  

Recomandări
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
Stiri actuale
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Poliția are o ipoteză de lucru pentru cauza dezastrului din Rahova: un scurtcircuit la un cablu electric ar fi fisurat o conductă de gaze situată în exteriorul blocului distrus.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică
Stiri Sociale
„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Octombrie 2025

48:52

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28