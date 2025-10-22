Horoscop 23 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Se poate înfiripa o poveste de dragoste

Horoscop 23 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Rezolvări azi. Ies la iveală lucruri care ne pot scoate dintr-o încurcătură, să ne lumineze un drum și să ne facem viața mai bună, mai frumoasă.

Vibrația zilei este 5 și o să știm cum să facem față provocărilor.

Horoscop 23 octombrie 2025 – SCORPION

Noutăți care să vă țină în priză; poate vin oferte de job, faceți niște achiziții și o să trebuiască să luați și niște decizii, ca să se știe ce aveți de făcut în continuare. E cineva care își manifestă admirația, poate vă face un cadou și o să reconfigurați o relație care vă face fericiți.

Horoscop 23 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

Poate faceți demersurile necesare să recuperați acei bani pe care trebuia să-i primiți de multă vreme și o să aveți parte de o lejeritate financiară. Se poate să aveți o revelație și să vă schimbați impresia despre cineva care se afla într-o lumină proastă, în ochii voștri, și urmează o reabilitare.

Horoscop 23 octombrie 2025 – CAPRICORN

E posibil să luați niște bani în plus la salariu sau poate vin din surse particulare și o să vă bucurați de unele răsfățuri și să le luați și celor dragi câte ceva. O reușită, semnați un contract, poate vă înscrieți la niște cursuri și o să vă placă materiile.

Horoscop 23 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate o să primiți o compensație, un voucher, ca să vedeți că sunteți apreciați, și o să fie un stimulent să vă mobilizați toate resursele interioare. O invitație la un eveniment vă poate pune în contact cu oameni care sunt o sursă de inspirație pentru voi.

Horoscop 23 octombrie 2025 – PEȘTI

Se poate să fiți pe picior de plecare, fie cu treabă, fie pentru distracție, și o să vă prindă bine plimbarea, dar o să aveți și spor la treabă. Se observă rezultate de top la școală și o să puteți trece etape pentru a ajunge într-o clasă valorică superioară.

Horoscop 23 octombrie 2025 – BERBEC

O să vă bucurați de susținere din partea unor oameni care apreciază eforturile voastre, poate preiau o parte din greutăți și o să vă rămână timp și pentru voi. Par să intre niște bani, pot fi sume mici, dar e minunat că intră și nu ies.

Horoscop 23 octombrie 2025 – TAUR

Întrevedere cu niște oameni care vor să vă coopteze în proiecte care să vă pună în valoare și să câștigați bani pe munca voastră. Relația cu partenerul de cuplu capătă un plus de culoare și o să vă înțelegeți mult mai bine.

Horoscop 23 octombrie 2025 – GEMENI

E posibilă o creștere salarială sau o primă, după care mai vedeți dacă apar și alte surse de bani pe parcurs. Poate aflați un diagnostic, poate vi se spune că n-aveți nimic, și o să răsuflați ușurați.

Horoscop 23 octombrie 2025 – RAC

Se poate să reluați o activitate recreativă, poate practicați un sport sau susțineți speechuri motivaționale ca să vă faceți auzite părerile. O să faceți cunoștință cu cineva pe lungimea voastră de undă și se poate înfiripa o poveste de dragoste dacă nu aveți partener.

Horoscop 23 octombrie 2025 – LEU

O să aveți spor la cumpărături pentru casă, poate dați de reduceri și o să alegeți ce vă place, ținând cont și de ce v-au rugat cei dragi. Poate se anunță în vizită cineva care poate rămâne și peste noapte și o să fie un musafir binevenit; o să vă întrețineți frumos.

Horoscop 23 octombrie 2025 – FECIOARĂ

O să apară confirmări, vi se aprobă diverse cereri, poate treceți cu brio de un interviu și o să vă neteziți drumul spre succes. Se poate să vă lăsați convinși să vă implicați într-o acțiune umanitară și o să vă placă subiectul.

Horoscop 23 octombrie 2025 – BALANȚĂ

Vin de undeva niște bani și o să vă luați lucruri importante, atât pentru voi, cât și pentru copii. Poate amenajați un spațiu al lor de studiu sau de joacă. O să vă abordeze cineva în vederea unui parteneriat, chiar și în cazul unei colaborări, și o să fie convenabil.

