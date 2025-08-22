Horoscop 23 august 2025, cu Neti Sandu. Zodia care îți va recăpăta echilibrul sufletesc

Horoscop 23 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună nouă, cu surprize. O să ne facem un program cu de toate ca să avem grijă și de casă, și de familie, și să ne oferim și nouă un divertisment.

Vibrația zilei este 5 și o să ne bucurăm de curajul de care o să dăm dovadă ca să ne depășim pe noi înșine.

Horoscop 23 august – FECIOARĂ

E posibil să se invite cineva pe la voi dacă nu plecați pe nicăieri și o să vă facă plăcere compania acestei persoane. Poate chiar faceți o tratație de ziua voastră. Se poate să ieșiți la o cafea – de afaceri – și să purtați o discuție constructivă despre proiectul în care urmează să vă implicați.

Horoscop 23 august – BALANȚĂ

Se poate să se roage cineva de voi să-i faceți o vizită, dar se pare că aveți program încărcat și numai dacă renunțați la o altă întâlnire vă duceți să vă vedeți. Se poate să recâștigați o iubire care părea pierdută și o să vă regăsiți în relația respectivă, că vreți pe cineva care să fie trup și suflet alături de voi.

Horoscop 23 august – SCORPION

Ați putea onora invitația unor rude care fac o tratație, cu sau fără un prilej anume, și să refaceți atmosfera de familie, bucuria revederii. Se poate să luați o decizie referitoare la studiile pe care le veți urma, ori poate vreți să munciți în străinătate.

Horoscop 23 august – SĂGETĂTOR

O să vă faceți remarcați într-un cerc de prieteni și poate vă faceți intrarea în societate și o să aveți acolo un cuvânt greu de spus. Vă caută cineva care are intenții serioase de căsătorie și dacă și voi vă doriți același lucru o să vă puteți face planuri pe termen lung.

Horoscop 23 august – CAPRICORN

Se pare că o să vă găsiți, în sfârșit, echilibrul sufletesc și o să vă eliberați de amintirile neplăcute care vă țineau captivi în trecut. O să primiți asigurări că veți încasa banii cuveniți și vă veți putea continua, liniștiți, munca.

Horoscop 23 august – VĂRSĂTOR

E cineva care vrea să vă scoată la plimbare și o să vă placă destinația, și o să fie revigorant, că o să scăpați de toată oboseala acumulată. Poate n-ar strica să aveți o discuție între patru ochi cu ființa iubită și să faceți ca relația să meargă mult mai bine decât înainte.

Horoscop 23 august – PEȘTI

Vă așteaptă cineva prin țară și o să vă puteți repezi până acolo dacă e vreo ceremonie azi sau mâine, și rămâneți și peste noapte. Prezența cuiva o să fie o gură de oxigen, că o fi lipsit o vreme persoana respectivă și vreți să recuperați timpul pierdut.

Horoscop 23 august – BERBEC

E posibil să vi se facă o ofertă de business pe la mondenitățile la care veți ajunge și o să cântăriți bine de tot situația înainte de a da răspunsul. Se poate să vă pice cu tronc cineva care vă iese în cale la vreo petrecere și o să rămâneți într-o stare de reverie.

Horoscop 23 august – TAUR

O să vă ocupați și de casă, și de ai voștri, ca de obicei, și vă faceți timp și pentru musafiri, mai ales dacă aveți ceva de sărbătorit. Poate vă călcați și voi pe inimă și dați un telefon dacă vedeți că celălalt nu sună. Poate așteptați să faceți voi primul pas.

Horoscop 23 august – GEMENI

O să dați o fugă la prietenii care vă invită la un party de zi aniversară, sau poate se căsătoresc, dau de băut că și-au găsit un serviciu – un motiv pare să existe. Se observă cheltuieli, că nu prea țineți socoteala banilor, fiindcă îi câștigați ușor, și o să le faceți o bucurie alor voștri.

Horoscop 23 august – RAC

Poate le faceți o surpriză unor rude sau prieteni și o să vă duceți la un botez, o aniversare și o să trageți un chef pe cinste. O să vă dați întâlnire cu prietenii ca să vă bucurați de o reușită în familie, că aveți nevoie să fiți înconjurați de cei dragi în astfel de momente.

Horoscop 23 august – LEU

Parcă s-a cam dezmembrat grupul cu care ieșeați în oraș, dar o să-l recompuneți cu destulă ușurință – găsiți voi un obiectiv care să le trezească interesul. Poate prindeți din zbor o ofertă de lucru și vă asigurați un confort financiar.

