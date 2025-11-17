Horoscop 18 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se apropie de un vis împlinit

Horoscop 18 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi de precauție. E bine să facem slalom printre situațiile care ne amenință echilibrul sufletesc și o să ajungem cu succes la destinație.

Vibrația zilei este 9 și e bine să țintim cât mai sus, să ne depășim pe noi înșine.

Horoscop 18 noiembrie 2025 – SCORPION

Vine o confirmare că unele lucruri s-au rezolvat, chiar dacă a durat și ați depus eforturi serioase; măcar pot fi progrese de aici înainte. O să vă caute cineva care vrea să aveți o discuție față în față ca să simtă cum mai stă relația dintre voi.

Horoscop 18 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Vă bucurați de o putere de muncă pe care n-o mai fi avut-o de multă vreme și o să faceți dovada unor calități pe care nici voi nu știați că le aveți. V-au rămas unele aspecte de sănătate care trebuie puse sub lupă ca să vedeți ce se întâmplă și să interveniți la timp.

Horoscop 18 noiembrie 2025 – CAPRICORN

O să vă caute diverse persoane care speră la o colaborare cu voi, iar dacă sunteți și voi în pragul unei schimbări, o să treceți la negocieri. Poate organizați o escapadă turistică la sfârșit de săptămână ca să vă deconectați, împreună cu prietenii, într-o stațiune de agrement.

Horoscop 18 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O ieșire la rampă cu ceva care să vă pună în valoare și o să vi se recunoască meritele, poate primiți chiar și un premiu. O să aveți de dus muncă de lămurire cu unii dintre șefi, care vor să lucrați mai mult decât scrie în contract.

Horoscop 18 noiembrie 2025 – PEȘTI

Vă invită niște prieteni prin țară la sfârșit de săptămână, și poate vă faceți timp să luați aer curat și să revedeți oameni dragi, ca să vă bucurați de veștile bune. Ați putea face cunoștință cu cineva care să vi se potrivească, ca fel de a fi, iar registrul emoțional va înregistra imediat ce simțiți.

Horoscop 18 noiembrie 2025 – BERBEC

Poate faceți o deplasare în străinătate, că aveți niște probleme de business de rezolvat, și o să meargă totul bine – o să vă declarați mulțumiți. O reușită la școală: poate aveți un examen ca să treceți într-o altă grupă, alt an, și o să fiți din ce în ce mai aproape de un vis împlinit.

Horoscop 18 noiembrie 2025 – TAUR

Se poate să vă târguiți cu niște coechipieri de afaceri până când fiecare obține ce și-a propus, ca să fie echitabil și să nu munciți degeaba. Pe cât de mulți bani o să încasați, pe atât de mulți o să cheltuiți, că aveți o listă lungă de cumpărături.

Horoscop 18 noiembrie 2025 – GEMENI

Pare să fie mult de lucru la serviciu, acasă sunt iar chestiuni de rezolvat și vor fi solicitări din toate direcțiile, dar și satisfacții, o să vedeți. Sunt unele reproșuri între voi și partenerul de cuplu și ar fi bine să nu le cultivați, ci să le eliminați, ca să vă fie mai bine.

Horoscop 18 noiembrie 2025 – RAC

Se poate să vă găsiți o îndeletnicire de timp liber, un hobby care să vă aducă un plus de vizibilitate și chiar un alt statut. O problemă de sănătate ar trebui rezolvată, dar se pare că găsiți tot felul de motive să nu ajungeți la medic. E greșit.

Horoscop 18 noiembrie 2025 – LEU

Vă faceți curaj să abordați un domeniu nou de studiu; poate o să și lucrați în paralel și veți culege roadele repede, că totul se mișcă rapid. Poate aveți intenții legate de locuință: să vă mutați, sau să cumpărați mobilier ori aparatură – vă doriți îmbunătățiri.

Horoscop 18 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Poate faceți un efort financiar ca să vă ajutați părinții sau bunicii, ori niște rude mai în vârstă care nu se pot deplasa, sunt bolnave sau au nevoie de anumite servicii. Poate prindeți online, la preț mai mic, un obiect scump pe care îl urmăriți de multă vreme.

Horoscop 18 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Vin bani, poate din cei pe care trebuia să-i primiți mai demult, și o să vă echilibrați, în sfârșit, din punct de vedere financiar. Se poate să aveți multe drumuri de făcut și să rezolvați treburi care țin de școală, de serviciu, dar și de casă și de familie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













