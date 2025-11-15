Vocea României a răsunat, din nou, în casele telespectatorilor! Emisiunea a fost lider incontestabil de audiență

15-11-2025 | 13:30
A fost o ediție plină de energie și emoții, aseară, la Vocea României! Zece duete au adus pe scenă momente memorabile, iar antrenorii au fost nevoiți să ia decizii dificile.

La finalul serii, 12 concurenți și-au câștigat locul în etapa următoare și continuă lupta pentru marele trofeu.

Emisiunea a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:36, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 7.4 puncte de rating și 26.9% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 3.9 puncte de rating și 14.2% share.

Aproape 1.2 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:58, peste 1.4 milioane de români se uitau la Vocea României.

Echipa Theo & Horia a intrat în competiție aseară cu duetul format din Bianca Mihai și Roxana Azamfirei, iar în urma momentului lor, antrenorii au hotărât ca Bianca să continue în concurs. Tot din echipa celor doi antrenori, au urcat pe scenă și Rebeca Iana împreună cu Alessia Pop. Decizia finală a fost ca Rebeca să meargă mai departe, iar Alessia a fost salvată de Tudor. Al treilea duet al serii, din echipa Theo & Horia, a fost format din Karina Asavei și Cristian Secioreanu, iar Karina a fost cea aleasă să își continue drumul la Vocea României.

În echipa lui Tudor, au performat Maria Crîșmariu și Ștefana Popa, iar în urma alegerii antrenorului, Maria a trecut în etapa următoare. Pe scenă au urcat și Sunamita Beza cu Denisa Puițău, iar în urma momentului lor, amândouă au trecut mai departe - Denisa a fost alegerea lui Tudor, iar Sunamita a fost salvată de Irina. Tot în etapa următoare a ajuns și Ana Muntean, în urma duetului cu Artiom Topal.

Smiley a avut două duete în ediția de aseară. Adelina Chivu cu Anita Petruescu și Charlize Maalouf cu Andreea Dobre – în urma prestațiilor lor, antrenorul a decis să meargă mai departe cu Anita și Andreea.

Din echipa Irinei Rimes au urcat pe scenă Adrian Cârciova cu Haris Zindani și Victoria Cristiu cu Irina Pătrașcu. La finalul confruntărilor, antrenoarea a decis ca Adrian și Irina să meargă mai departe în competiție.

Nu ratați vinerea viitoare, de la 20:30, ultima etapă a confruntărilor, din acest sezon. Emisiunea Vocea României poate fi urmărită, în avans, pe VOYO

