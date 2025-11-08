Vocea României, lider absolut de audiență vineri seară. Peste 1.1 milioane de telespectatori au urmărit etapa Confruntărilor

Vineri, scena de la Vocea României s-a transformat într-un adevărat spectacol. 9 duete au performat pe scenă, iar 12 concurenți merg mai departe în competiția vocilor și sunt cu un pas mai aproape de trofeu și marele premiu.

Vocea României a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:27 – 23:37, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Emisiunea a înregistrat 7.3 puncte de rating și 25.0% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 3.8 puncte de rating și 13.0% share.



Peste 1.1 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la 21:41, peste 1.4 milioane de români se uitau la Vocea României.

Echipa Smiley a deschis seara, cu un duet între Peter Donegan și Vasile Mălai, iar în urma prestației lor, antrenorul a decis să meargă mai departe cu Peter. Tot din echipa Smiley, au urcat pe scenă și Ioana Farcașiu cu Silvia Tache și amândouă au mers mai departe, după ce Ioana a fost salvată de Horia & Theo.

Andrei Duțu cu Iulia Prodan; Daniel Șveț cu Olesia Kuzminova; Alexandru Muscalu cu Rebeca sunt cele trei cupluri care au fost pe scenă, aseară, din echipa Irinei Rimes. Antrenoarea a avut de luat decizii grele și a ales să meargă mai departe cu: Andrei, Daniel și Rebeca.

În echipa Tudor s-au confruntat două cupluri: Zane Carney cu Mara Biriș și Briana Magdaș cu Florentina Matei, iar antrenorul a decis că va merge în etapa KO cu Zane și Briana. Și Florentina își continuă drumul la Vocea României, dar în echipa lui Smiley.

Din echipa Theo & Horia au urcat pe scenă Iulia Neagoe cu Luana Bongiorno și Eva Nicolescu cu Andreea Silvestru, iar trei dintre ele au mers mai departe. Eva și Iulia au fost alegerea celor doi antrenori, iar Tudor a salvat-o pe Andreea.

