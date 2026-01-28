Sezonul 2025–2026 propune un spectacol total, cu meciuri decisive, rivalități istorice și cele mai mari nume ale baschetului european.

Transmisiunile Euroligii de baschet pe VOYO debutează joi, 29 ianuarie, fanii urmând să poată urmări cele mai importante meciuri ale competiției. De la duelurile decisive din sezonul regulat până la fazele finale, VOYO devine locul unde pasionații de baschet pot trăi integral spectacolul Euroligii, oriunde și oricând.

Euroliga de baschet este un adevărat fenomen sportiv internațional, reunind, sezon de sezon, cluburi legendare precum Real Madrid, FC Barcelona, Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahçe sau Anadolu Efes, în meciuri urmărite de milioane de fani din întreaga lume. De-a lungul timpului, parchetul Euroligii a fost scena pe care au strălucit jucători excepționali precum Luka Dončić, Nikola Mirotić, Vasilije Micić, Shane Larkin sau Sergio Llull, nume care au transformat competiția într-un reper absolut de performanță și spectacol.

Playoff-urile Euroligii vor începe marți, 28 aprilie, și se vor desfășura până cel târziu miercuri, 13 mai. Cele opt echipe calificate – primele șase din sezonul regulat și cele două câștigătoare din Play-In – vor disputa patru serii de tip „cel mai bun din cinci meciuri”. Câștigătoarele seriilor vor obține calificarea în faza supremă a competiției. Punctul culminant al sezonului îl reprezintă Final Four-ul Euroligii 2026, programat în al patrulea weekend din luna mai. Semifinalele se vor juca vineri, 22 mai, iar marea finală, care va decide campioana sezonului 2025–2026, va avea loc duminică, 24 mai.

Prin includerea Euroligii în portofoliu, VOYO oferă publicului acces la un produs sportiv premium, cu audiență puternică, emoție autentică și un impact major pe scena sportului internațional. Toate fazele decisive, fiecare meci important și momentele care scriu istorie în baschetul european pot fi urmărite doar pe VOYO.

