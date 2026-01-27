Președintele SUA, Donald Trump, care a declarat că ar participa la meci dacă deplasarea ar fi „puţin mai scurtă”, a devenit primul preşedinte în funcţie care a asistat la Super Bowl, când a fost prezent la meciul din 2025, care a avut loc în New Orleans.

De atunci, el a fost prezent la alte evenimente sportive importante, inclusiv la cursa NASCAR Daytona 500 de anul trecut şi la campionatul naţional de fotbal american universitar de săptămâna aceasta, ambele desfăşurate în Florida, la doar o scurtă distanţă de clubul Mar-a-Lago al lui Trump din Palm Beach, unde acesta îşi petrece frecvent weekendurile. De asemenea, el a participat la Cupa Ryder de golf în septembrie, care a avut loc la Bethpage, New York.

Trump a declarat pentru New York Post că era nemulţumit de faptul că meciul de campionat NFL urma să includă un spectacol în pauză susţinut de rapperul portorican Bad Bunny şi o reprezentaţie înainte de meci a trupei punk rock Green Day.

Preşedintele a calificat alegerea lui Bad Bunny de către NFL ca artist principal la pauza meciului drept „absolut ridicolă”, iar susţinătorii săi l-au criticat pe larg pe muzicianul care cântă rap în spaniolă.

Green Day a compus piese cu versuri critice la adresa „agendei MAGA”. Solistul Billie Joe Armstrong s-a exprimat public în sprijinul celor care protestează faţă de politicile anti-imigraţie ale administraţiei Trump.

În ciuda criticilor sale, Trump a declarat că prezenţa muzicienilor la meci nu are nicio legătură cu decizia sa de a nu participa.

Super Bowl este de zeci de ani evenimentul cu cea mai mare audienţă din Statele Unite. Potrivit NFL, meciul de anul trecut a avut o audienţă medie de aproape 130 de milioane de telespectatori în Statele Unite şi 62,5 milioane de telespectatori internaţionali.

