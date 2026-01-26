Competiția va putea fi urmărită integral pe VOYO, iar meciurile și momentele-cheie ale turneului vor fi transmise în format live text pe Sport.ro.

Simona Halep, ambasador onorific al Transylvania Open 2026

Simona Halep, cea mai valoroasă jucătoare din istoria tenisului românesc, se întoarce la Cluj în calitate de ambasador onorific al Transylvania Open WTA 250. Fost lider mondial, Simona va fi prezentă pe toată durata competiției și va lua parte la mai multe acțiuni dedicate jucătoarelor, copiilor de mingi și voluntarilor.

De asemenea, Simona Halep va fi prezentă la ceremonia oficială de la finalul turneului și va înmâna trofeul Transylvania Open 2026 câștigătoarei.

Turneul are loc între 31 ianuarie și 7 februarie, la BTarena

Cea de-a șasea ediție a Transylvania Open se va desfășura în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026, la BTarena din Cluj-Napoca. Ca urmare a modificărilor din calendarul competițional global al WTA, turneul va avea o durată de opt zile, față de formatul clasic de nouă zile din edițiile anterioare.

Meciurile se vor disputa indoor, pe suprafață hard, iar pe tabloul principal vor concura 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu.

Acces gratuit în prima zi și finale programate sâmbătă

Noutatea acestei ediții este reprezentată de prima zi de turneu, duminică, 1 februarie, când vor avea loc atât meciuri din calificări, cât și cinci meciuri de pe tabloul principal (trei de simplu și două de dublu). Accesul publicului la aceste partide va fi gratuit, pe baza biletelor de calificări cu valoare zero.

De asemenea, finalele de simplu și dublu vor avea loc sâmbătă, 7 februarie, nu duminică, așa cum se întâmpla în anii anteriori.

Despre Transylvania Open WTA 250

Turneul care are loc în Cluj-Napoca este cea mai importantă competiție de tenis feminin din România și face parte din categoria WTA 250. Evenimentul reunește jucătoare de top din întreaga lume pentru o săptămână de competiție intensă în BT Arena din Cluj-Napoca și a fost votat de către jucătoare, doi ani consecutivi (2022, 2023), drept cel mai bun turneu din lume la categoria WTA 250! Cu o creștere constantă în popularitate, Transylvania Open WTA 250 continuă să promoveze tenisul feminin în România și în lume.

