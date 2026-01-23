Și în acest sezon, emoția vine în fața telespectatorilor, alături de curajul de a încerca și bucuria de a vedea cum talentul schimbă destine.

Într-o lume în care suntem expuși permanent, oricând, într-o lume în care camerele sunt peste tot și surprind fiecare zi, puțini sunt cei care sunt văzuți așa cum sunt. Scena „Românii au talent” este locul unde reușești să fii văzut cu adevărat. Fără meme-uri, fără banalități, fără trucaje. Doar talent. Este locul în care ești remarcat. Aici începe! Pe cea mai mare scenă!

În această seară, de la 20:30, cel mai iubit show de divertisment din România revine la PRO TV și pe VOYO, într-un nou sezon care aduce din nou în fața telespectatorilor emoția autentică, curajul de a încerca și bucuria de a vedea cum talentul schimbă destine.

Locul unde talentul prinde curaj, unde poveștile reale dau speranță și unde emoția autentică prinde contur, își redeschide porțile pentru cei care cred în visul lor. În al 16-lea sezon, Românii au talent devine scena începuturilor: pentru cei care nu au renunțat, pentru cei care îndrăznesc din nou și pentru cei care demonstrează că niciodată nu este prea târziu.

Într-un decor nou, Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete, de la masa juriului, alături de Pavel Bartoș și Smiley, din culise, sunt pregătiți să descopere și să împărtășească telespectatorilor momentele celor care au curajul să-și trăiască visul în fața unei țări întregi.

Prestații surprinzătoare, talente nemaivăzute, povești impresionante și energia care aduce bucurie, emoție și inspirație! Sezonul #16devis promite seri de vineri care transformă fiecare început de weekend într-un moment de trăit împreună, în familie, în fața televizoarelor.

Românii au talent, sezonul #16devis – începe azi, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO.





