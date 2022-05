White Walls, o trupă românească de metal, donează pentru Ucraina: ”Să facem ceva pentru victimele războiului”

White Walls

Una dintre cele mai bune formații românești de metal în prezent, constănțenii de la White Walls, începe un mini-turneu național pentru albumul ”Grandeur”, un material discografic lansat în 2020, dar care nu a putut fi promovat din cauza pandemiei.

Un element care merită subliniat este faptul că formația a decis să doneze 20 % din încasările obținute din vânzarea biletelor acestui turneu pentru refugiații din Ucraina.

Trupele românești de rock au mai contribuit la strângerea de fonduri pentru Ucraina într-un eveniment care a avut loc în martie 2022, la care au participat șapte nume, printre care RoadKillSoda sau om la lună.

De această dată, însă, este vorba despre un eveniment al unei singure formații, care face parte dintr-o categorie muzicală mai puțin populară în România, în comparație cu alte genuri: progressive-metal.

Mini-turneul formației White Walls are loc în București, Bacău, Cluj-Napoca, Oradea, Arad și Sibiu, iar basistul formației, Șerban, recunoaște faptul că nu se așteaptă ca încasările din bilete să fie foarte mari, deoarece în underground nu se câștigă foarte mult. Însă tocmai acest lucru face ca inițiativa lor să fie și mai apreciată.

Cristian Matei ”Mumu”: În scurt timp, formația White Walls va începe un mini-turneu de promovare a excelentului album ”Grandeur”, iar 20 % din încasările obținute din biletele care se vor vinde la aceste concerte vor fi donate către UNICEF, pentru Ucraina. Cum ați ajuns la această decizie, care, din punctul meu de vedere, înseamnă mult pentru o trupă din underground - pentru că, după cum se știe - nu câștigă în turnee la fel ca o trupă ”comercială”, să spunem.

Șerban-Ionuț Georgescu (bass): ”Nu a fost o decizie, nici măcar nu am vorbit prea mult despre asta. Știam că vrem să facem ceva pentru victimele războiului, și am aflat de posibilitatea de a dona direct la UNICEF prin agenția de ticketing. Recunoaștem că poate nu este cea mai eficientă metodă de a face bine în această situație - de prea multe ori organizațiile mari sunt inferioare față de eforturile voluntarilor organizați independent tip grassroots - dar este una destul de rapidă și facilă. De câștigat ... noi oricum nu câștigăm mare lucru din aceste concerte. Sincer să fiu, probabil vom fi ajutat mai mult individual decât prin procentul din bilete”.

Cristian Matei ”Mumu”: A fost afectat vreunul dintre membrii trupei White Walls în mod direct sau indirect de războiul din Ucraina? Aveți prieteni ucraineni sau poate chiar rude în Ucraina, nu știu … ?

Șerban-Ionuț Georgescu (bass): ”În 2020 am fost implicat ca și cursant în proiectul “Eastern European Music Academy”, organizat de Music Export Ukraine. În cadrul acestui proiect, am făcut cunoștință cu numeroși muzicieni din Europa de Est, și am fost coleg de echipă cu o producătoare din Ucraina. În cele 3 luni cât a durat proiectul am lucrat împreună la o piesă - care a fost publicată la finalul proiectului - ne-am împrietenit, am vorbit zilnic, am avut meetinguri video, am bârfit, am vorbit despre muzică și despre orice altceva. Am lucrat cot la cot și cu ea și cu stafful Music Export Ukraine, exact așa cum lucrez cu Eugen, Theo, Dasu sau cu Alexandra (PR WW) sau Mihnea (management). I-am cunoscut pe oamenii ăștia. După proiect am continuat să vorbim și să mai avem activitate sporadică pe group chat-ul format pentru proiect, ne mai arătam unii altora la ce am mai lucrat, vorbeam despre știri din music business, etc.

Șocul invaziei din 24 februarie și modul în care o persoană reală, pe care o știu, exact cum știu alte sute de oameni din industria muzicală de pe aici e… greu de pus în cuvinte. Să văd story-urile acestor oameni, care înainte erau exclusiv muzică și creativitate și pozitivitate, cum se transformă în jurnalism de război, să-i văd documentând bombardamentele de lângă casele lor, să-i văd strângând bani pentru bandaje, baricadându-și ferestrele, plângându-și morții… pentru mine e overwhelming în fiecare zi. Este imposibil să ai contact real cu o persoană care trece prin așa ceva și să nu te simți descumpănit, scârbit, dar în același timp inspirat de curajul lor și plin de dorința de a ajuta”.

Cristian Matei ”Mumu”: În luna martie, în București a avut loc un eveniment la care au cântat peste 20 de formații și artiști din zona muzicii comerciale românești (cu două mici excepții, să zicem), iar încasările din bilete au fost donate Ucrainei. Credeți că s-ar putea crea un eveniment similar, dar cu formații românești de rock-metal? Cum credeți că ar reacționa membrii trupelor la un astfel de apel… și chiar și publicul.

Șerban-Ionuț Georgescu: ”Sincer să fiu, având în vedere că, în 2022, în România, rock-ul și metalul sunt departe de a fi cele mai populare genuri muzicale, nu sunt convins că ar fi cea mai profitabilă inițiativă, dar sigur, noi ne-am implica cu drag. Publicul a fost extraordinar la evenimentul menționat de tine, iar dacă fondurile strânse au ajuns unde trebuie, cu siguranță vor ajuta foarte mult.

Cu toate astea, nu știu dacă avem neapărat nevoie de ocazii speciale pentru a ajuta. Există oportunități de a o face peste tot. Uite una aici, colega pe care o menționam mai devreme strânge fonduri pentru măști de gaze, filtre și bandaje” .

Mai multe detalii despre concertele formației White Walls găsiți pe pagina lor de Facebook.