Posada Rock Festival 2022: Paradise Lost, The Haunted, The Exploited și Toy Dolls

Prima formație anunțată este Paradise Lost - un nume legendar al scenei de gothic-doom metal.

Înființată în 1988, PARADISE LOST a depășit rapid underground-ul și într-un interval de numai câțiva ani a lansat trei albume – ”Gothic” (1991), ”Shades of God” (1992) și ”Icon” (1993) – care au schimbat decisiv peisajul muzical de gen și au influențat multe dintre trupele care domină acum scena metal mondială.

Evoluând în permanență, de la death/doom la gothic și chiar mainstream metal, PARADISE LOST a trecut cu multă eleganță prin diverse genuri, lăsând în urmă hit-uri pe cât de diferite, pe atât de inconfundabile - ”As I Die”, ”True Belief” sau ”One Second” sunt doar câteva dintre piesele care au încântat milioane de fani. În ultimii ani, trupa s-a întors la rădăcini prin intermediul câtorva materiale discografice marcate de un sound old-school.

Aflată constant în topurile celor mai carismatice trupe live, PARADISE LOST va oferi un recital de excepție la Posada Rock 2022 în seara de sâmbătă, 3 septembrie, aducând la Câmpulung experiența acumulată în cei peste 30 de ani petrecuți pe marile scene ale lumii.

Posada Rock 2022: The Haunted

Un alt nume important la Posada Rock Festival 2022 este reprezentat de supergrupul suedez The Haunted.

Cu 9 albume de studio plus două discuri live, THE HAUNTED și-au creat în cei aproape 26 de ani de carieră o reputație solidă pe aglomerata scenă metal din Gothenburg, reușind apoi să capete statutul de trupă internațională, cu turnee în Europa și în afara ei.

În 2014, THE HAUNTED a trecut la un nou nivel prin cooptarea chitaristului Ola Englund, care între timp a devenit unul dintre cei mai celebri YouTuberi din zona metal, cu peste 700.000 de followeri, declarat Best Internet Personality doi ani la rând de publicația Total Guitar.

În ciuda unui traseu tumultuos, cu dese schimbări de componență, THE HAUNTED și-au păstrat locul special pe scena metal mondială, datorită unui public fidel deschis la minte, muzicienilor talentați care fac parte din trupă, dar și flerului de care au dat dovadă cu fiecare album lansat la timpul potrivit.

La asta se adaugă și două Grammy-uri suedeze, prin care prestigioasa industrie muzicală scandinavă a recunoscut meritele trupei care îmbină elemente de thrash, melodic death și groove metal.

Posada Rock Festival 2022: Punk's nOt dEad

Două dintre cele mai mari nume ale punk-ului mondial, The Exploited și The Toy Dolls - Official, vin la ediția din acest an a Festivalului Posada Rock, care are loc în perioada 2-4 septembrie 2022 .

THE EXPLOITED s-au înființat în Edinburgh în 1980 și s-au lansat un an mai târziu cu ”Punks Not Dead”, care a fost desemnat albumul independent al anului. Au urmat alte discuri care i-au propulsat în topuri, apariții TV scandaloase și lungi turnee britanice și internaționale.

De-a lungul carierei care se întinde peste mai bine de 4 decenii, punkerii scoțieni au rămas credincioși stilului care i-a consacrat – o muzică explozivă, rebelă, fără regrete și compromisuri, cu versuri acoperind deseori subiecte sociale sau politice, pline de atitudini anti-autoritare sau anti-război.

THE EXPLOITED îmbină street punk, hardcore și crossover thrash și au influențat trupe mari, precum Metallica și Anthrax, iar piesele lor au fost preluate, printre alții, de Slayer sau Ice-T.

Din aceeași generație, dar venind din Anglia, fac parte și THE TOY DOLLS, reprezentanții unui alt fel de punk, mai vesel, dar nu lipsit de aceeași energie molipsitoare.

Cunoscuți pentru stilul degajat, care amestecă frenezia punk-ului cu virtuozitatea și parodia (au făcut coveruri după ”The Final Countdown”, dar și după ”Livin’ La Vida Loca”!), THE TOY DOLLS sunt absolut redutabili în concert, unde cei trei membri ai trupei oferă un show total.

